Konečně se děvčata dočkala závodů v aerobiku. Po několikaměsíční pauze se na umělou trávu fotbalového hřiště v Železném Brodě sjely závodnice z celé republiky, aby bojovaly o co nejlepší umístění mezi konkurencí více jak sto šedesáti dívek.

Trochu akci upravily

Závody připravila Jana Boučková, majitelka Fit Studia aerobiku společně se svými spolupracovníky. „Soutěžní aerobik Master Class pořádáme společně s Českým svazem aerobiku a fitness. Soutěž byla původně plánovaná do sportovní haly v Semilech, s tím, že se tam utkají ještě závodníci z Českomoravského poháru z aerobik team show a sportovního aerobiku a fitness. To by tady v Železném Brodě venku na umělce, kde dnes děvčata cvičí, udělat nešlo. Tak jsme se rozhodli, že uspořádáme pouze závody Aerobic Master Class. A doufám, že celou soutěž tak, jak měla být, uspořádáme na podzim. Aerobik Master Class je disciplína, při které závodnice, jednotlivkyně, cvičí každá za sebe, podle lektora,“ vysvětlila hlavní organizátorka.

Nervy nebo pohoda

Na umělé trávě panovala vynikající závodní atmosféra, kterou umocňovalo nádherné počasí. Pořadatelský tým zajistil pro účastnice i jejich doprovod příjemné zázemí, občerstvení a nechyběl ani prodej závodního oblečení, obuvi a doplňků. Konečně zase všechno zajelo do starých kolejí a na závodnicích byla vidět obrovská chuť si zacvičit a třeba si i odvézt ze Železného Brodu nějakou cenu. A že jich Jana Boučková měla připravených dost.

„Na závody k nám přijela děvčata až z Písku, Prostějova, Poděbrad, prostě z celé republiky. Potěšilo mě, že jich na startovní listině máme víc jak sto šedesát,“ radovala se hlavní pořadatelka, dlouholetá zkušená cvičitelka a organizátorka mnoha zajímavých akcí jak pro děti, tak i pro jejich rodiče. Při Master Classu vždycky hodně záleží na cvičitelce nebo cvičiteli, který závodnicím předcvičuje a má za úkol naučit je za poměrně krátký čas soutěžní choreografii. Závodnice v Brodě byly rozdělené do kategorií podle věku a od toho se také odvíjela náročnost choreografie.

Cvičitel musí být top

A kdo jim v Brodě předcvičoval? „S jednou kategorií cvičí například Veronika Šindelářová, bývalá mistryně Evropy a světa. Pro děvčata určitě někdo velmi úžasný. A pro jinou kategorii, těch nejstarších děvčat, bude předcvičovat Jaroslav Vobr. Je to taky velmi kvalitní cvičitel, který patří k ikonám současného aerobiku,“ doplnila informace Jana.

Na startovní listině nechyběla ani děvčata z jejího klubu. „Z našeho klubu startuje několik závodnic, které u nás teprve začínají a kvůli koronaviru toho ještě moc nemohly natrénovat, natož závodit. Ale do závodů mají chuť. Je to například Esterka a Klaudie Časárovy, které dokonce postoupily do finále. Určitě tady nasbírají další zkušenosti,“ dodala ředitelka akce Jana Boučková.