Přes tisíc závodnic z celé České republiky se sjely druhý listopadový víkend na závody v aerobiku, které se konaly v Železném Brodě. Po dva dny bojovali jednotlivci i družstva o medaile a další ceny. A především o prestiž, protože, kdo je první, je nejlepší.

závody v aerobiku - Železný Brod | Video: Josef Březina

Duší a hlavně mozkem nejen této velkolepé sportovní akce byla lektorka aerobiku Jana Boučková. Před třemi desítkami let otevřela svoje "fitko" s názvem Fit Studio Jany Boučkové. Dnes má za s sebou nespočet úspěšně zorganizovaných akcí, stovky spokojených cvičenek, desítky závodnic, které na republikové i vyšší úrovni vybojovaly pro svůj tým a také pro Janu, lektorku a trenérku, spoustu medailí. Další akcí, která se vepsala do vzpomínek všem účastníkům i organizátorům, byly závody v železnobrodské sokolovně a sportovní hale .

"Byl to poslední závod sezóny, velký Open, kterého se zúčastnily závodnice různých výkonnostních tříd. V prvním, sobotním závodě mezi s sebou soutěžily závodní týmy první a druhé výkonnostní třídy, jak dua, tak tria a další. V neděli závodily účastnice druhé a třetí výkonnostní třídy. Za jejich výkony je posuzovala porota," řekla Jana Boučková.

Hlavní organizátorka má kolem sebe zkušený tým lidí, který už ví, co a jak je potřeba udělat. Cvrkot kolem zajištění odpovídajících podmínek pro závody je velký. Ale v Brodě už vědí, jak na to, a proto se sem závodnice rády vracejí.

S tisícovkou startujících přijeli také rodiče, trenérky a další fanoušci, takže hala praskala ve švech.

„Jsme už sehraný tým a víme, jak na to. Spolupracujeme také s Libereckým krajem, který finančně akci podpořil a díky tomu se tato velká akce uskutečnila. Stejně důležitá byla také podpora města Železného Brodu. Obou si velmi vážím. Těší nás, že dorazilo tolik sportující mládeže.

Mezi závodícími mělo zastoupení i pořádající studio Jany Boučkové. Jména jako Veronika Strnadová, Sabina Vodseďálková, Eliška Mařatková, Klárka Bucharová, Lucie Vepřeková, které se mezi silnou konkurencí v jednotlivých výkonnostních třídách prosadily velmi dobře. A některé si vybojovaly i postup do vyšší výkonnostní třídy.

Ze Železného Brodu všichni, jako vždycky, odjížděli velmi spokojení. Rodiče děkovali pořadatelům za akci, při které se mládež opravdu pořádně hýbe a poměřuje se navzájem, jak je na tom se svými sportovními ambicemi. A o tom v dnešní době jde, unešení byli i z překvapení, které pro ně Jana připravila.

„Pro dobrou náladu jsme si pozvali železnobrodskou hudebníka Honzu Bartoše, který všem zpříjemnil dvoudenní maraton a v závěru pak tančila celá hala. Atmosféra byla úžasná, rodiče mi děkovali za sportovní organizaci, čistotu v hale a podmínky, které jsme pro ně připravili. Dokonce padl návrh, že bychom zde mohli organizovat i další Mistrovství české republiky ve sportovním aerobiku. Plánů máme hodně, doufejme, že se nám podaří odstartovat třeba další železnobrodskou sportovní tradici.“

Ani touto mega akcí činnost kolem Jany Boučkové žádné předvánoční volno ještě neslaví. Lektorka potvrdila, že plné ruce práce budou mít až do konce roku.

„Čeká mě další školení pro trenéry projektu Děti na startu. Pak následuje náš klubový master, tedy klubový závod jednotlivců, který je určený hlavně nováčkům ve sportovním aerobiku, aby se naučili, jak se vůbec na závodech prezentovat. Všechno vyvrcholí velkou mikulášskou akcí v liberecké aréně, kde pořádáme Mikulášské hopsání. A chybět nebude ani tradiční předvánoční akce pro děti a jejich rodiče. Činnost našeho klubu vyvrcholí 8. prosince KC v Semilech závěrečnou akademií sportovního aerobiku,“ odhalila nabitý program nejen svůj, ale všech nadšenců, kteří ji po léta pomáhají Jana Boučková.

Fit Studio totiž oslaví v roce 2024 třicetileté narozeniny. A životopis má za takové období už hodně bohatý. „Oslavy už zahájíme na semilské akademii a budou pokračovat v průběhu celého roku. Přiznám se, že by mě na samém začátku nenapadlo, že takové kulatiny někdy budeme slavit. A bude to především pracovně, protože odstartuje další novinka. V prvním pololetí se budou konat okresní a krajská kola projektu Děti na startu - Sport-mánie a jejich Hry, Hry všestrannosti a vyvrcholit by tato akce měla zase u nás v Železném Brodě. V červnu se k nám na finálové, republikové kolo sjedou zástupci mateřských a základních škol. Na to se moc těším, bude to vyvrcholení tříletého působení projektu na mladou generaci. Bude se zase jednat o stovky účastníků, zase to bude velká akce,“ zdůraznila zkušená organizátorka majitelka Fit klubu.