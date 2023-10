Fanoušci volejbalu si přijdou na své v jablonecké městské sportovní hale v pátek 6. října od 19 hodin a v sobotu 7. října od 9 hodin. Na palubovce se utkají ženy Bižuterie SG se soupeřkami týmu Volejbal Plzeň.

volejbalistky TJ Bižuterie SG | Foto: Jaroslav Novák

V prvním domácím dvojutkání druhé nejvyšší ligy žen, národní ligy, nastoupily jablonecké ženy proti TJ Sokol Dobřichovice a vyhrály pod taktovkou trenéra Josefa Smolky 3:1 a 3:0.

Nastoupily v sestavě: Úradníková, Němečková, Buriánová, Tremlová, Urbanová, Nováková, Stránská, Dvořáková, Fixová, Špinková.

Třetí a čtvrté kolo proti týmu Rudolfova zvládl tým na půdě soupeře také vítězně, 0:3, 0:3.

VOLEJBAL V JABLONCI NESPÍ…...NAOPAK !



Trenér Josef Smolka:

„V této soutěži máme vždycky jeden náročný víkend. První zářijový jsme sehráli dva zápasy národní ligy žen proti Dobřichovicím. Ale víkend pokračoval ještě dalšími zápasy. Začínal turnaj kvalifikace Extraligy dívek U18Z. A v neděli jsme zároveň hráli kvalifikační turnaj Extraligy dívek U22Z. A aby toho nebylo málo, tak do toho jsme ještě měli zápasy 1. ligy juniorek U22Z. Takže někdy to bývá náročné. Pro nás jsou všechny zápasy a soutěže důležité, protože v nich hráčky získávají zkušenosti. Když je potřeba, používáme v soutěžích i hráčky z extraligy a skupinu hráček z jabloneckého Sportovního gymnázia."



Kolik děvčat a žen se pod Bižuterie SG v těchto soutěžích prezentuje, když nepočítáme tu nejmenší mládež?

Na Sportovním gymnáziu Doktora Randy v Jablonci máme skupinu asi dvaceti děvčat. K nim patří ještě externí hráčky, které s námi trénují. A nejstarší jsou součástí extraligových skupin v liberecké Dukle, v Olomouci nebo Prostějov. Tam všude máme naše hráčky, které se pak sejdou například na mistrovství republiky.



Budou fanoušci v Jablonci chodit také na nejvyšší ligu žen?

Máme spolupráci s Duklou, na Dukle jsme před pěti roky zakládali tým žen. Liberecký kraj potřeboval pro hráčky budoucnost v podobě extraligy. A k tomu jsme potřebovali zabezpečit nižší složky od baby volejbalu, barevného volejbalu až postupně ke kategoriím juniorek a žen. V TJ Bižuterie se věnujeme mladším věkovým kategoriím, to je od barevného volejbalu pro nejmenší přes žákyně až po juniorky. Hlavní těžiště volejbalu dívek a žen je na jabloneckém sportovním gymnáziu, kde máme výborné podmínky pro trénování a pro další rozvoj hráček. Můžeme se pochlubit, že hodně našich děvčat a žen hraje v reprezentaci ČR v různých kategoriích.



Jaký byl úvodní zápas proti Dobřichovicím?

Soupeř patří v národní lize dlouhodobě ke špičce. My jsme loni tuto soutěž vyhráli. A teď jsme taky oba zápasy vyhráli. S výsledkem jsme spokojení. Chceme, aby se co nejvíce hráček dostalo do reprezentace nebo do extraligových týmů. V pátek 6. a v sobotu 7. října máme tedy další dva zápasy. A věříme, že v nich uspějeme stejně dobře.