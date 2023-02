Největší nadějí na zisk medaile má v běhu na 800 m dorostenec Richard Hübner, který je v průběžných tabulkách na čtvrtém místě. O finále by měl zabojovat trojskokan Aleš Nachtnébl, ten je na pátém místě v tabulkách. Velkou šanci na vítězství by měl potvrdil junior Roman Kadavý, ten vévodí tabulkám v běhu na 60 m překážek. Do finále by se měli probojovat také Jakub Zajíček a Matěj Koravský v běhu na 400 m juniorů. Velkou kandidátkou na zisk některé z medailí je také juniorka Adéla Sochorová v trojskoku, Adéla je v tabulkách na druhém místě. Naděje na dobré umístění vkládají trenéři také do startů štafet 4x200 m. Každé umístění do osmého místa bude v konkurenci těch nejlepších velkým úspěchem.