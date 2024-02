Lyžaři přišli o Jizerskou padesátku. Tu letošní měla ozdobit silná trojka rodiny Řezáčů. Zrušení tradičního závodu mrzelo všechny účastníky. Ale, jak řekl Standa Řezáč, počasí neporučíš. A tak si místo padesátky naplánoval rovnou stovku.

Stanislav Řezáč, rodák z Jablonce nad Nisou, běžec na lyžích, specialista na dlouhé vzdálenosti, žije na Bedřichově a běžecký stadion má doslova na dosah ruky. Tratě zná víc než dobře, natrénoval v okolí Bedřichova už stovky kilometrů. Zrušení letošního ročníku Jizerské padesátky mu na dobré náladě nepřidalo. Hlavně proto, že zrovna v tomto ročníku měla do stopy nastoupit silná trojka Řezáčů, Stanislav Řezáč, jeho otec a jeho syn.

„Je to škoda. Mám to doma a mrzí mě, že se letos padesátka nejede. Každého to mrzí. Ale počasí nikdo neporučí. Sníh není skoro nikde, ani tady. A chumelit zřejmě v nejbližších dnech nemá. Chtěli jsme jet letos poprvé všichni tři, já se synem a s tátou. A jaké jsem chtěl zajet místo? Řekl jsem si, že si k padesátinám dám tak padesáté místo,“ dodal s úsměvem úspěšný laufař.



Standa Řezáč má ale v letošní sezóně v plánu ještě několik dalších, dálkových startů. Jedním je závod ve Švédsku, kde ho čeká patnáctikilometrová časovka a k tomu další pětačtyřicítka ve stopě. Plánuje také start na tradičním Vasově běhu, který se jede 3. března.

„Poslední závod sezóny bude na sto kilometrů. Jede se v Norsku. A ten chci jet. Někdy si se mnou už zajede závod i můj syn Aleš. Ten jezdí za SKI klub Jablonec. A jezdí dobře,“ dodal spokojený otec.



Řezáč má na svém kontě už desítky závodů, do kterých nastoupil spolu s ostatními světovými špičkami dálkových běhů. Trať v délce padesáti, sedmdesáti, devadesáti kilometrů pro něj žádnou velkou vzdálenost neznamená. A proto se rozhodl, že si v dubnu zajede stovku.