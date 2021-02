Po běžeckých tratích je díky koronaviru velká poptávka. A v Zásadě dovedli na tuto situaci výborně zareagovat. Předseda oddílu SK Zásada Miroslav Princ potvrdil, že v obci přivítají rádi fanoušky běžeckého lyžování a že pro ně připravili ty nejlepší podmínky.

„Navázali jsme na předešlé úspěšné sezóny lyžování kolem Zásady. Lyžaři u nás mají výborný terén, žádné velké kopce, tratě vedou po loukách a polích, takže spíš rovinky. Jsou určitě vhodné pro začínající lyžaře,“ řekl předseda.



Předseda oddílu je aktivní člověk, který je rád, když se něco děje a něco se dělá nejen pro obyvatele Zásady. A tím si taky na sebe občas připraví pořádný bič. Stejně je tomu i v případě lyžařských tratí. „Objezdit a upravit je trvá poměrně dlouho. Když napadne do deseti centimetrů sněhu, tak na skútru strávím čtyři i víc hodin,“ dodal Princ.

Čtyři okruhy

Délka tratí kolem Zásady je 22 kilometrů. V nabídce jsou čtyři okruhy. Podrobné informace o nich najdou lyžaři na facebookovém profilu SK Zásada. Nástupní místa jsou v Držkově a také v Zásadě za školou. „Tam mají návštěvníci dispozici parkoviště. Parkovné nevybíráme. A do stopy to mají od auta jen pár metrů,“ vyjmenoval dvě velká lákadla Princ.



Už teď jezdí do Zásady běžkaři ze širokého okolí. Miroslav Princ se právem pochlubil pochvalou od lyžařky z Vysokého, které se velmi líbilo, jak jsou tratě upravené a jaký panuje ve stopách klid. „V sobotu a v neděli jsme také v nedalekém fotbalovém areálu otevřeli občerstvení,“ připomenul šéf zásadského fotbalu další z nabídek. A že si návštěvníci vychutnají jak lyžování, tak něco dobrého na zub, o tom není pochyb.



„POZOR !! Jelikož Vám zelňačka velmi chutnala, na tento víkend (12. – 14.2.) se bude u okénka prodávat gulášová polévka, párek v rohlíku, pizza a další dobroty. A nově bude otevřeno v sobotu i neděli již od 10 hodin,“ řekl Princ. Tuto lákavou upoutávku si přečtou běžkaři na facebooku SK Zásada, kde jsou i aktuální informace o stavu tratí.

Výhled až do Krkonoš

Kvalita tratí závisí na množství a kvalitě sněhu. Když těžký a mokrý sníh vystřídá lehký prašan, hned se upravují lépe. „Při mokrém sněhu jsem vyjížděl na trasy ráno kolem deváté a ještě večer v šest jsem seděl na skútru a upravoval. V některých místech je lyžařské kolečko až sedm metrů široké, a tak se po něm dá jet i bruslařskou technikou. Nechceme, aby si tady lyžaři dýchali na záda, ale naopak, by si užili krásných výhledů do okolí,“ zdůraznil předseda SK.



Ohlasy na místní lyžařské tratě jsou na sociálních sítích velmi pozitivní. A najdou se i ti, kteří mimořádnou, dobrovolnou a smysluplnou aktivitu už podpořili i finančně. „Máte to v Zásadě super, přidám na benzín,“ zaznělo v některých ohlasech. A když denně přišlo několik takových nabídek, rozhodl se zakladatel dobré myšlenky založit účet, na který může přispět každý, kdo chce pomoci dobré věci.

„Zřídili jsme konto, zveřejnili ho na webu a facebooku SK Zásada. Nějaké finance už tam začínají proudit. Úprava tratí není vůbec levná záležitost. Jen provoz skútru denně stojí za pohonné hmoty až tisíc dvě stě korun. Klínový řemen, když se mění, vyjde na dva tisíce sedm set padesát korun. A už jsem musel vyměnit dva. Skútr stál necelých tři sta tisíc. Už má ale také svoje odjeté. A až jednou doslouží, budeme muset pořídit nový. Stopy jsou upravené tak, že to vypadá, jako by po nich jela rolba. Ale nejela. Jel jsem to čtyřikrát vedle sebe já. Pořídili jsme z místní zásadské firmy Kovo Boudík válec, který má vzadu finišér. široký metr šedesát. A proto tratě vypadají, jako bychom je upravovali rolbou. Tento válec, až na něj přibudou ještě kypřící zařízení, bude stát sto tisíc. Originál stojí kolem dvou set třiceti. Jsem rád, že ho máme k dispozici. A vlastníme i dvě vyřezávačky na stopu. To všechno ale něco stojí. A není to zrovna málo,“ vyčíslil alespoň některé náklady Mirek Princ.

A pokud bude lyžařům přát počasí tak, jako v těchto dnech, tak ho na skútru čekají stovky hodin. Každou částku, která přibude na kontě lyžování v Zásadě, využijí ti, kteří se kolem této bohulibé činnosti spolu s Miroslavem Princem točí, zase jen a jen na zkvalitnění podmínek pro lyžaře. „Každý výtěžek je pro nás zajímavý. Vrátí se zase do lyžování.“