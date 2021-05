Neprofesionální sportovci se už dočkali. Ovšem ne ti, kteří musí trénovat v uzavřených prostorech. A tak na další vlnu rozvolnění čekají také jablonečtí judisté.

Stále čekají

„Společné tréninky v naší nové hale zatím mít nemůžeme. Individuálně naši členové ale trénovali, sami se alespoň částečně věnovali přípravě venku. Ale v posledních týdnech moc nepřeje počasí, tak je to s tréninky venku složité,“ popsal aktuální podmínky členů jabloneckého Judo klubu místopředseda Roman Polák.



Aktuální rozvolnění hodnotil kladně, ale zdůraznil, že pro judisty je hala nebo tělocvična k přípravě stěžejní. Bez ní se neobejdou. Tak čekají dál. A když už se konečně po mnohaletém úsilí dočkali nové haly pro judo, zasáhla pandemie a zatím se do ní pořádně nedostali. Nové prostory slavnostně otevřeli na podzim loňského roku.

Akce měli celý rok

Judistický kalendář členů byl celý rok plný termínů. A Jablonečtí byli také tradičně mnoho let organizátory významných judistických podniků na celorepublikové úrovni. A nechyběla na nich účast soupeřů ze zahraničí.

Stejně jako v loňském roce, museli ty letošní, plánované na květen a červen, zrušit. „Posouvali jsme několikrát jejich termíny, mysleli jsme si, že už budou podmínky lepší, rozvolněné a většina lidí naočkovaná. V minulém týdnu jsme ale rozhodli, že ani letos nebudeme květnové závody pořádat. Odsunuli jsme je loni i také tentokrát,“ uvedl zástupce klubu.

Letos Slovanka bude

Judisté už několik let také pravidelně pořádají soustředění na chatě Slovanka, kde mají k přípravě velmi dobré podmínky. Loni museli akci zrušit, ale letos si ji už ujít nenechají. Mladí judisté se na chatě setkají v polovině srpna a začnou se tak připravovat na podzimní sezónu. „Závody se budou konat, doufejme, na podzim. Svaz zrušil také všechny soutěže až do konce školního roku,“ informoval Roman Polák. Slovanka letos ale mládežníky z Judo klubu zase ožije. Většinu přípravy tráví účastníci venku, žíněnky mají hned vedle chaty, další pohybové aktivity absolvují v okolí.

Se ztrátami počítají

Vedení klubu a trenéři se ale také zamýšlejí nad tím, zda se vrátí všichni, kteří se judu věnovali. Po tak dlouhé odmlce, kdy se nemohli vídat a trénovat společně, musejí s úbytkem počítat, stejně tak, jako tomu je i v jiných sportech, kde se také museli s úbytkem členů smířit. „Tipuju úbytek dospělých až tak třicet procent. A určitě i z těch mladých někteří odpadnou, hlavně asi ti noví, kteří přišli na podzim do nové haly a pak museli brzy přestat trénovat. Ti se možná už k judu nevrátí,“ uvažoval místopředseda.

Se ztrátou některých členů ale souvisí hlavně také ztráta finančních prostředků z členských příspěvků, které jsou pro existenci klubu obzvlášť nyní velmi důležité, díky nim judisté mohou svoji činnost financovat.

V hale se neohřáli

Novou halu, kterou mají jablonečtí judisté k dispozici od září loňského roku, si moc neužili. „Koncem října jsme museli přestat trénovat a hala se zavřela. Potom jsme se do ní mohli vrátit krátce před vánočními svátky. Ale to bylo za omezeného počtu lidí, pouze do deseti. V této době tam trénovala jen skupina těch nejstarších našich členů. A pak se hala zavřela a zavřená je až dosud. Bez haly se my, bohužel, kvalitně připravovat nemůžeme,“ zrekapitulovat krátkou historii nového, vysněného zařízení místopředseda Polák.

Za halu platí judisté Městu Jablonec nájem. Kde na to vezmou? „Důležité jsou pro nás právě členské příspěvky. Ty jsme teď vlastně celý rok nevybírali, takže nám budou určitě v rozpočtu chybět. Letos jsme ještě od nikoho žádné peníze nedostali. Dotace, které dostáváme třeba na činnost, se zase vrátí městu formou nájmu. Sponzoři po situaci s pandemií odpadnou možná všichni. A stejné je to i s příjmy ze soutěží, které jsme museli zrušit. Nebude to pro nás vůbec jednoduchá situace. Ale s takovou se budou muset poprat i v jiných sportech. Proto se musíme snažit, aby se k judu všichni zase vrátili,“ dodal Roman Polák.

Vrátí se trenéři?

A co trenéři? Vydrží? Vrátí se v plném počtu po takové pauze? I to je otázka k zamyšlení nejen v Judo klubu. „Trenéři u nás pracují dobrovolně. Může se stát, že si i některý z nich našel pohodlnější život, než se v týdnu a o víkendech věnovat mládeži. Dovedu si představit, že zpohodlní jak mládež, tak dospělí. Víc jak rok vlastně nemuseli řešit vůbec nic, tréninky, víkendy, nemuseli nikam chodit. A pak najednou bude potřeba jet zase naplno,“ uvedl s úsměvem Polák. A navíc některé ze závodníků roční pauzou přeskočí i celou jednu kategorii a bez přípravy se potká se staršími. V klubu počítají s tím, že zpočátku bude účast po rozvolnění velmi dobrá. Ale postupně se může vytrácet…