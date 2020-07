Jablonec n. N. – Cyklistická sezóna je v plném proudu. Trenér KC Kooperativa Jablonec Miloslav Hollósi je s jejím průběhem spokojený.

Od prvního července se konečně dočkali závodů, zatím ale jen na domácí úrovni.

„Máme za sebou úvodní závod Českého poháru na silnici. Hned první červencový víkend se jel na horských kolech, a to v Touškově u Plzně. A také jsme už absolvovali Mistrovství republiky na horských kolech v Peci pod Sněžkou,“ vyjmenoval některé starty trenér.

V PECI SE ZADAŘILO

A právě v Peci byli Jablonečtí úspěšní a přivezli dvě medaile. V kadetech si výborně vedl Matyáš Pávek, který vybojoval zlatou medaili. A další, bronzovou, přidal Václav Veverka v kategorii juniorů. „Vaškova medaile byla velkýma příjemným překvapením. Hned po Peci odjel na soustředění reprezentačního oddílu do Kout,“ doplnil trenér Hollósi.

V Peci pod Sněžkou startovali ještě další závodníci jablonecké Kooperativy. K nim jejich trenér dodal, že není zastáncem toho, aby v žákovské kategorii měl tým hned mistra republiky, ale důležité je něco jiného. „Hlavně, aby to kluky a děvčata v této kategorii bavilo, zlepšovali se a u cyklistiky vydrželi i v osmnácti, devatenácti letech, když odjedou ze střední školy. A také to, aby byli ve své kategorii konkurenceschopní,“ řekl Hollósi.

V současné době se závodníci připravují na Mistrovství republiky na silnici, které se jede v polovině srpna v Plzni, Tam je čeká časovka jednotlivců a silniční závod jednotlivců. Nechyběli a nebudou chybět před tímto mistrovstvím ani na startovní listině několika závodů Kola pro život. Víkendový se jel v Dobříši a Hollósiho tým podal kvalitní výkon. Jedou také na Zadov, kde se koná další závod Českého poháru na horských kolech. „A pak už vyrazíme na mistrovství do Plzně,“ vyjmenoval plány cyklistů Miloslav Hollósi.

NA SOUSTŘEDĚNÍ JEDOU DO KRKONOŠ

Na konci srpna je čeká i soustředění v cyklocrossu. Sbírat fyzičku a kilometry na kole budou v Krkonoších, ve Strážném. „Termínově je to hodně nahuštěné. To, co jsme nemohli odjet na jaře, tak se přesunulo do prázdninových termínů a něco až do září,“ informoval zkušený cyklistický lodivod.

Zrušené byly také všechny mezinárodní akce. „A je zatím ve hvězdách, zda se vůbec Mistrovství Evropy a světa pojede. Zatím naplánovaná jsou, silniční mistrovství Evropy ve Francii, Mistrovství světa na silnici ve Švýcarsku, o bajkové mistrovství Evropy usiluje Holansko a mistrovství světa na horských kolech se má jet opět ve Francii,“ zrekapituloval vrcholné cyklistické akce Hollósi.

ÚSPĚCH JE DŘINA

Trenéra jeho parta třinácti, čtrnáctiletých chlapců a dvou dívek v kategorii kadetek hodně nabíjí. Dobře ví, že jejich úspěchy jsou o velké práci, která je čeká. Jako zkušený trenér už má na svém kontě řadu úspěšných českých závodníků. Vedle těchto mládežníků mu radost dělají samozřejmě úspěšní medailisté. „Uvidíme, jak se nám bude dařit dál. Škoda, že je sezóna díky koronaviru tak narušená. Teď doufáme, že se už bude závodit i v zahraničí.

Úspěch za Kooperativu si připsala o víkendu také zkušená Pavla Havlíková, která v Dobříši získala stříbrnou medaili. „Pavla jela trať B v délce 57 km. Byl to pro ni závod jako součást přípravy. Byla na začátku července na operaci,“ řekl. Hollósi.