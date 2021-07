Chuť závodníků závodit před nejlepším fourcrossovým publikem na světě, lační fanoušci po ostrých soubojích a zlepšující se epidemiologická situace se spojili a organizátoři se tak rozhodli letošní ročník uspořádat, i když v mírně omezené formě, navazující na vládní nařízení.

"Nemohli bychom to lidem ani závodníkům udělat, nechat je další sezónu bez - dle jejich slov - nejlepšího fourcrossového závodu na světě. Bedlivě jsme očekávali zlepšení situace a to nastalo a dalo tak možnost JBC 4X Revelations 2021 uspořádat až pro 5000 lidí ve venkovním prostoru," zaznělo z úst hlavního organizátora a závodníka v jednom Tomáše Slavíka.

JBC 4X Revelations se tak v roce 2021 uskuteční na jablonecké půdě letos už po osmé. A i letos udělají organizátoři vše pro maximální show v podání hlavního závodu, kterého se zúčastní špičky bikové fourcrossové scény, které si to rozdají loket na loket na nejtěžší trati celé série. A že bude na co se dívat! Na své si přijdou i mladí závodníci. Ani letos nebude chybět Revelations KIDS event (v kategorii do 13ti a od 13-16let - do ročníku narození 2005 včetně), který se odjede po páteční kvalifikaci do hlavního závodu.

"Oblíbenost cyklistických disciplín během pandemie vysoce vzrostla, kolem Jablonce vyrostlo spoustu nových tratí, pumptracků a trailů, spousta dětí se do kola zamilovala a je důležité jim i v této době distančních výuk, všelijakých omezení a zrušených závodů dát možnost si zazávodit, když to jde a ještě více je namotivovat ke sportu," říká Tomáš Slavík.

Ani letos diváci nepřijdou o legendární afterparty plnou zajímavých interpretů. Na afterparty se letos představí živé kapely jako je dívčí tornádo hrající cross-over rock Gaia Mesiah s energickou zpěvačkou Markou Rybin. Punk rockovou strunu naladí The Fialky a tradičně svůj prostor dostane lokální kapela Lifelines.

Za mixážní pult se pak postaví NobodyListen, MANENE, DJ N’zym, Hrusha, Cyper nebo ILLYA. Dokáže zatím neporažený lokální rider a několikanásobný mistr světa Tomáš Slavík obhájit znovu svá vítězství? Dočkáme se ostrých soubojů loket na loket nebo snad dalšího legendárního předjetí století? A která kapela hrábne do strun nejvíc? To se všechno dozvíte, když 16.-17.7.2021 dorazíte na osmý ročník JBC 4X Revelations do JBC bikeparku ve skiareálu Dobrá Voda. Nemůžete-li přijít, pak určitě nezapomeňte sledovat přímý přenos na YouTube kanálu.

"Rádi bychom vyzvali všechny návštěvníky k respektování aktuálních vládních a epidemiologických nařízení, zajistíte tak nejen bezpečí své i ostatních, ale také hladký průběh celé akce. O aktuálním vývoji budeme informovat na sociálních sítích a samozřejmě také v místě konání," vzkazuje návštěvníkům úspěšný závodník Tomáš Slavík za všechny pořadatele.