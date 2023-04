Poslední březnový víkend jeli hráči Malé Skály na domácí palubovku Domažlic, kde se mělo rozhodnout v posledních dvou zápasech sezóny zda Maloskalští uhájí 3 pozici tabulky, před pronásledovateli na 4. a 5. pozici, celky Karlovarska a Netolic.

volejbalisté Malé Skály | Foto: Michal Novák

Volejbal Domažlice – VK Malá Skála 3:0 (18, 20, 22)

Do prvního setu Maloskalští hráči vstoupili velice vlažně. Sice ze začátku drželi tempo s domácími až do stavu 10:10. Bohužel se ukázalo, že domácí celek se teprve rozjížděl, vystupňoval svoji hru, se kterou nedokázali Maloskalští udržet tempo a s přispěním i vlastních chyb prohráli první set. Na začátku druhého setu domácí začali dominovat a vytvořili si hned ze začátku náskok pěti bodů, které už Skaláci nedokázali dohonit a tak ztratili druhý set. Skaláci dělali co mohli, ale ani obměna hráčů nedokázala překlopit skóre na stranu Malé Skály.

Třetí set vypadal lépe než dva předchozí. Hráči z Malé Skály se vyrovnali v herních činnostech nechybujícím domácím. Díky vyrovnanému výkonu obou mužstev mohli přítomní fanoušci konečně pozorovat koukatelný volejbal. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou, v každé rozehře rozhodovaly maličkosti. Na konci třetího setu, ale přišly opět chyby hostujících a nakonec celek z Domažlic odskočil o 3 body a tento výsledek si uhájil až do samotného konce zápasu.

Volejbal Domažlice – VK Malá Skála 3:0 (22, 22, 18)

Do druhého zápasu hráči Malé Skály vstoupili v lepším rozpoložení, než do zápasu dopoledního. Skaláci si udrželi na dobré úrovni příjem, a tak mohli Domažlické trápit svým útokem, který se vyrovnával tomu Domažlickému. Opět se podařilo předvádět dobrý volejbal. Rozhodovaly opět maličkosti. Nutno vyzdvihnout domažlickou výbornou obranu a rychlou náhru, která dělala Skalským blokařům problémy v bránění. První set se rozhodoval v koncovce, ve které dokázal domácí celek ubránit útok Skalských hráčů, rychlou náhrávkou rozhodit obranu Skalských a uhrát tak rozhodující rozehry. První set vyhrály Domažlice v poměru 25:22.

Maloskaláky tato těsná prohra nakopla. Ve druhém setu předváděli údernou a bezchybnou hru, při které si dokázali utvořit náskok šesti balónů, ale, bohužel, opět přišly chyby, které dostaly Domažlice zase do sedla. Dokázaly svojí precizní hrou náskok smazat a předehnat. Malá Skála podlehla v druhém setu za stavu 25:22.

Ve třetím setu se už velký obrat nekonal, i přes veškerou snahu Skalských hráčů, si dokázal domažlický celek udržet svojí hru a od prostředka setu se dostal do vedení a ohlídal si bezchybnou hrou vítězství.

Skaláci bojovali do samotného konce, ale nakonec museli uznat, že si dnes Domažlice výhru zasloužily. Podtrženo sečteno, Malá Skála v letošní sezóně dokázala ukořistit 58 bodů a skončila tak těsně na čtvrtém místě.

Extraligoví volejbalisté Malé Skály si brousí zuby na bronz

Poslední dvojzápas komentoval univerzál Tomáš Melich: „S Domažlicemi jsme hráli vyrovnaný volejbal, ačkoliv jsme nedokázali urvat ani jeden set. Rozhodla hlavně skvělá mezihra a bojovná hra v poli hostů. Na útoku jsme se Domažlicím vyrovnali. S čím se naopak trápíme celou sezónu je série nevynucených chyb. Nicméně bereme „brambory“ jako úspěch a děkujeme všem divákům za podporu.“

Sezónu zhodnotil kapitán týmu Martin Mařík: „Jako kapitán bych za všechny kluky v týmu rád poděkoval fanouškům, kteří nás poháněli sezónou a dokázali nás vybičovat ve chvílích, kdy se nám nedařilo a dodali energii k obratu v nemalém počtu zápasů a tím k získání důležitých bodů. Máte velkou zásluhu na tomto společném úspěchu. Vaší podpory si velice vážíme a děkujeme.“