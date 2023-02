Dvacetiletý mladík s výraznou muskulaturou přivezl zlato a k tomu ještě nový český juniorský rekord 8 169 bodů a čtvrtý nejlepší juniorský výkon planety. Má za sebou ale i čtvrté místo na evropské olympiádě v ázerbájdžánském Baku 2019 a v roce 2021 byl v České republice vyhlášený Juniorem roku.„Rekord v Nairobi na Mistrovství světa pro mne hodně znamená. Udělal jsem si tam také několik osobních rekordů, třeba v hodu oštěpem šedesát čtyři metrů nebo ve skoku o tyči, v té době čtyři metry osmdesát a ve skoku do výšky sto devadesát sedm centimetrů. V Nairobi mi to šlo dobře. Všechno mi vyšlo tak, jak jsem chtěl. Nebyl žádný propadák. Jen tam chyběli diváci, protože to bylo v době covidu,“ zavzpomínal na vrchol své juniorské kariéry nadějný sportovec, o kterém se v desetibojařské disciplíně královny sportu ještě určitě bude mluvit a psát.

Franta Doubek už startuje v kategorii mužů a dál si vede velmi dobře. V loňském roce na největším desetibojařském mítinku na světě si vytvořil další osobní rekordy a skončil desátý mezi muži. Konkurence byla silná. „Nastupoval jsem vedle závodníků, kteří byli ode mne třeba o osm, deset let starší, takže měli i o to víc zkušeností než já, byli techničtější a vyspělejší. Ale jako úplný začátečník jsem se necítil. Vyhrál jsem tam Nováčka roku,“ právem se pochlubil František. Že je desetiboj dřina, o tom není pochyb. Která z disciplín nadějnému atletovi sedí nejvíc a která naopak? „Nejraději mám skok do dálky a hod oštěpem. A nemám rád běh na tisíc pět set metrů.“

Mísy z harrachovských skláren a zlaté cihličky čekaly na nejlepší atlety

Aktuálně si František Doubek doléčil lehké zranění, absolvoval soustředění v zahraničí a další cesty má před sebou. „Čeká mě Mistrovství Evropy do třiadvaceti let. Koná se ve Finsku. Chtěl bych se umístit na bedně. Závodníky znám, mám mezi nimi spoustu kamarádů a vím o všech, kteří tam přijedou. Teď se budu připravovat hlavně na tuto akci, která je vrcholem sezóny. A chci ještě splnit limit na Mistrovství světa. To se koná v Budapešti, v Maďarsku.“ A kde vidí vrchol své atletické kariéry? „Určitě je to olympiáda v roce 2024. Chci splnit limit a zajistit si tak na olympiádě účast,“ má jasno. Desetiboji podřídil svůj život. Říká: „Když týden netrénuju, tak mám pocit, že něco ztrácím, že mi něco utíká. Říkám si, že to, co nenatrénuji dneska, to už zítra nedoženu.“

V atletice vidí úspěšný závodník smysl života. Alespoň zatím. Má velké plány. A maká, aby si je splnil. Na otázku, jak se zachová, až se objeví v jeho okolí nějaká hezká slečna? „Taková slečna si bude muset uvědomit, že jí nemůžu věnovat tolik času, kolik by chtěla. Nejlepší by asi bylo, aby to byla taky atletka.“ Svoji chvíli slávy si František Doubek, v doprovodu svého trenéra, užil také na domácí půdě. V jabloneckém Městském divadle se konalo vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Jablonecka za rok 2022. V kategorii „jednotlivci, dospělí – amatéři“ převzal desetibojař cenu za druhé místo z rukou významné sportovkyně a olympioničky, lyžařky Kateřiny Neumanové.