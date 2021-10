Druhý v bodování byl vítěz běhu na 1500m Pavel Václavů časem 4:12.68 a další body přidal ve štafetě 4x400, která ve složení Zajíček, Jehlička, Václavů, Princ vybojovala druhé místo časem 3:31.27. Pro družstvo to znamenalo 13,25 bodů. Na celkovém zisku bodů se podílelo 18 členů družstva. Nejúspěšnější disciplínou byl závod na 1500 m s celkovým ziskem 22 bodů.

O body bojovalo 189 závodníků ve dvaceti disciplinách. Nejúspěšnějším bodujícím závodníkem byl Roman Kadavý , který byl dvakrát čtvrtý v bězích na 300mpř a 110mpř. časy 39.79 a 14.75 a na stejném místě skončila štafeta na 4x100 ve které byl členem. Celkem to znamenalo zisk 15,75 bodů pro družstvo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.