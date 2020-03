Jablonec n. N. - Nedostatek sněhu doprovázel letošní lyžařskou sezónu. Přesto na jabloneckém kolečku v Břízkách pořádali několik závodů. I poslední, při kterém pořadatelé vyhlásili výsledky Poháru Libereckého kraje v kategorii mládeže.

Poslední závody | Foto: Dagmar Březinová

Poslední závod Poháru Libereckého kraje absolvovali chlapci a děvčata v areálu Ski Klubu Jablonec. Pro závod s hromadným startem využili pořadatelé část sousedního biatlonového areálu SKP Kornspitz Jablonec.

POMOHL JIM BIATLON

„Pro závodníky od 10 do 15 let jsme připravili tratě v délce od jednoho do čtyř kilometrů,“ informoval ředitel závodu Jan Hásek.

Za pořádající Ski Klub se na start postavila třicítka zástupců. „I přes tento závod je už jasné, že náš klub vyhrál celkově soutěž družstev. Po dnešním závodě vyhlásíme jak celkové pořadí družstev a jednotlivců a také dnešní závody,“ dodal ředitel Hásek.

Úspěšní jablonečtí závodníci:

Kategorie 2011-2010: Jana Machová, Veronika Pecinová, Šimon Hoffman, Filip Pelouch.

Kategorie 2008-2009: Sára Tomášová, Vendula Karbanová, Ema Šimůnková, Beata Lutovská, Veronika Bendová, Štěpánka Řehořová, Denis Norba,Jan Janata, Matěj Paldus, Sáva Jarůšek, Ondřej Šercl

Kategorie 2007-2006:Lucie Jindříšková, Kateřina Kašparová, Daniela Peštová, Zdeňka Janatová, Nikola Karbanová, Julie Ježková, Carolina Serra, Anna Dubská, Silvia Gubančoková, Linda Sirovátková, Adam Smejkal, Jan Dufek, Filip Mairich, Vojtěch Benda, Quido Skladan, Roman Štolba, Albert Míka, Arnošt Křenovský, Kryštof Mučica, Šimon Vavřač.

Kategorie 2005: Lucie Tůmová, Aneta Krytinářová, Kateřina Matějková, Karolína Karbanová, Tomáš Hruban, Miroslav Šercl.

AKCE SE STĚHOVALY

Letošní sezóna byla u lyžařů velmi ovlivněna nedostatkem sněhu, a to nejen na kolečku v jabloneckých Břízkách. I ostatní pořadatelé hledali místa, kde by mohli závody uskutečnit. „Všechno bylo letos jinak. Lyžovat se dalo jen například v Josefově Dole v areálu Lesany a tady u nás na kolečku. Několik závodů bylo na Bedřichově a pak ještě na Benecku. Ostatní organizátoři se museli domluvit jinde nebo akci zrušit,“ uvedl Jan Hásek.

Poslední závod a ukončení sezóny čeká žáky v Novém Městě na Moravě ve vysočina aréně. Jablonecký Ski Klub tam bude reprezentovat asi třicet závodníků.

O LYŽAŘE NENÍ NOUZE

„Mezi naše talenty patří parta kolem trenéra Lišky, děvčata Janatová, Tůmová, Jindřišková a další. Celá jeho skupina si vede pod jeho vedením velmi dobře v celé sezóně. O budoucí lyžařskou generaci nouzi nemáme. Hlavně v žákovské kategorii je zájemců o lyžování dost. Horší je, když pak odejdou na střední nebo vysoké školy mimo Jablonecko. Pak už někteří s lyžováním skončí,“ dodal ředitel závodu.

Lyžaři Ski Klubu měli ještě ve svém programu několik závdů. Z důvodu koronaviru museli pořadatelé vše zrušit.