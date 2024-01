Milan Engel může stále usilovat o top 20, aktuálně je na 23. příčce. Další náročnou porci dun a cest na kamenech mají za sebou jezdci týmu Orion – Moto Racing Group. Martin Michek také po osmé etapě drží 10. místo v průběžném pořadí Dakarské rallye.

Milan Engel | Foto: Foto: Orion - MRG & Ondřej Záruba

V pondělí dorazil do cíle dvacátý s odstupem 17 minut. I když ruka ho na kamenech bolí více než na písku. O top 20 může stále usilovat také Milan Engel, který je na 23. příčce. Výborně si vedl také Dušan Drdaj, jenž dojel v etapě na 24. místě a byl druhým nejrychlejším nováčkem. Martin Prokeš pak skončil na 49. místě.

První část osmé etapy tvořil písek s duny. A motokrosový povrch jezdcům českého týmu velice vyhovoval. Michek se pohyboval kolem patnáctého místa, držel si odstup kolem deseti minut. „Začátek osmé etapy byl nádherný, jelo se po krásných dunách. Brázdili jsme takové větší pískoviště, kde se to hezky sypalo,“ vyprávěl Michek, se kterým souhlasili jeho týmoví kolegové. „Jenže to bylo občas dost měkké, takže se mi třikrát nepovedlo vyjet dunu. Jinak jsem si to užil,“ doplnil Engel, jemuž v předchozí etapě pomohl Jaromír Romančík, když se obětoval a z motorky mu daroval zadní kolo.

Největší radost měl z terénu Dušan Drdaj. „Těch prvních 160 kilometrů se mi jelo skvěle, byl to takový motokros, duny, pískové cesty. Šlo se do něčeho opřít, což mě hodně bavilo,“ popsal motocyklový jezdec z Prahy, který na letošním Dakaru nedokončil jednu etapu a tím vypadl z hlavní soutěže. I nadále však přesvědčuje o své rychlosti.

Engel: Musím se vzpamatovat. Z problému mu pomohl Romančík

Po dunách a písku přejeli závodníci několik kilometrů po asfaltové cestě, aby je pak čekaly náročné přejezdy po kamení. „Druhá polovina etapy byla pro mě zákeřná, ztratil jsem se tam. Motal se, hledal sám sebe. Hlavně abych našel cestu, po které jsem jel původně. Tam jsem nechal několik minut,“ smutnil Michek, kterému tento typ terénu nevyhovuje. „Kameny nejsou pro moji oslabenou ruku ideální. Těžko se na tomhle terénu drží řídítka,“ připomněl Michek zranění, které si přivodil v minulém týdnu po skoku z duny.

Komplikace měl také Milan Engel, kterého zpomalily technické problémy. „Jel jsem po kamenech bez zadní brzdy, tím jsem bohužel ztratil nějaký čas. Dojel jsem do cíle, což je hlavní, jedeme dál,“ doplnil Engel, který je na svém desátém Dakaru. Také Drdaj zvolnil. „120 kilometrů jsme přejížděli hory, takže hodně kamenů, trial. Bylo to nebezpečný, raději jsem zvolnil.“

Engel: Byly to nejtěžší dva dny, co jsem na Dakaru kdy zažil

Změnilo se také počasí v Saudské Arábii, v bivaku začala být zima tím, jak trasa vede více na sever. „Už začínáme nosit kulichy, mám na sobě čtyři vrstvy. Nainstalovali jsme poprvé topení do našich spacích vložek. Snad se počasí nezkazí, zatím to nevypadá, že by mělo pršet. Doufám, že to letos přežijeme bez vody,“ hlásil z bivaku Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Moto Racing Group.

Jméno - pořadí v 8. etapě - průběžné pořadí- ztráta:

Martin Michek 20. místo 10. 1 hodina a 56 minut

Milan Engel 32. místo 23. 5 hodin 27 minut

Martin Prokeš 49. místo 44. 11 hodin 0 minut

Dušan Drdaj 24. místo 100. 66 hodin 56 minut

Jaromír Romančík nestartoval nedokončil