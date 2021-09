Nejlepšího finálového umístění dosáhl Richard Hübner v běhu na 1500mpřek. když skončil na pátém místě v novém osobním rekordu 4:46,43. Další finále vybojoval osmým místem Martin Jirschik v běhu na 150m když zaběhl stejný čas jako v rozběhu 17.97. Ostatní bojovali ale na účast mezi nejlepšími osmy to nestačilo. V běhu na 1500mpřekážek skončil Jana Vodička na 10.místě v osobním rekordu 4:57,64, Martin Jirschik v běhu na 60m 11.místo 7.51, Lukáš Horna v dálce 12.místo výkonem 571.

Z jabloneckého oddílu LIAZ startovalo v individuálních disciplínách šest žáků a dvě žákyně další závodníci a závodnice byli doplněni do sestav štafet. Právě štafetě žáků v běhu na 4x300 ve složení Novák, Hübner, Jirschik, Horna, unikla bronzová medaile o pouhou setinu a skončila tak na čtvrtém místě časem 2:35.36.

Jablonečtí závodníci vybojovali celkem 22 medailí z toho bylo devět zlatých, pět stříbrných a osm bronzových medailí. Každá kategorie získala jedenáct medailí. Bodově na to byly lépe žákyně s pěti zlatými.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.