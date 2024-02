Ze světových zimních her master, z Itálie, se vrátila se dvěma medailemi krasobruslařka z Tanvaldu Jana Přibylová. Konaly se v italském Bormiu a byla to přehlídka více jak deseti nejrůznějších sportů, počínaje biatlonem, přes sjezd, skoky na lyžích, hokej až po krasobruslení. Pro něho pořadatelé vybrali město Bormio.

Her se zúčastnili závodníci a závodnice až z Mexika, Austrálie, Indonésie a dalších exotických zemí. A bez medailí neodjeli. Českých sportovců bylo třináct.

„Bylo to tam moc hezké, dvanáct pod nulou, tréninky jsme měli venku, takže to bylo i dost náročné. Na to nejsem zvyklá, většinou všichni už teď trénujeme v halách, já se připravuji na jabloneckém zimním stadionu. Hodně závodnic v Bormiu i nastydlo a závodily nemocné,“ představila dějiště Jana Přibylová.

Čekaly ji dva závody. V prvním získala bronzovou medaili a ve druhém vybojovala stříbro. Byla sice nejstarší účastnicí, ale potvrdila, že stále patří mezi ty nejlepší. Krasobruslařky byly na této světové akci rozdělené do kategorií po deseti letech, poslední, ve které tanvaldská krasobruslařka startovala, byla sedmdesát a výš. O zlatou medaili, k níž měla Jana velmi blízko, ji připravila její kamarádka a soupeřka od mládí.

„Vyrůstaly jsme spolu v Chomutově. Pak jsme se padesát let neviděly a potkaly jsme se až úplně náhodou zase v Chomutově na mojí a manželově zlaté svatbě. Jezdíme ve stejné kategorii, ale je o pět let mladší. Celý život se navíc věnuje tanci, je stále taneční mistrová. Předvedla navíc dva skoky, které já nemám,“ dodala medailistka.

Medaile z Bormia byly zvláštní tím, že byly dřevěné. „Některým se to nelíbilo, ale bylo to zajímavé. Kovových mám dost. Mně se moc líbily, je to zase něco jiného,“ dodala Přibylová.

V dubnu Janu Přibylovou čekají už další závody v Mariánských Lázních a v květnu v Oberstdorfu.

Aktivní seniorka stále trénuje nejen skoky a piruety na ledě, ale také fyzičku. Vyšlápne si do okolí Tanvaldu, vyjede si na běžkách. „Musím být ale opatrná, abych se před plánovanými závody nezranila,“ dodává.

Manžel tyto radosti sdílí s ní. Je jí zároveň trenérem a manažerem, raduje se z úspěchů své paní a vytváří jí výborné zázemí.

„Všechno dopředu přesně naplánuje a zorganizuje. Odřídil osm set kilometrů do Bormia a osm set zpátky. Přes Alpy to byla dost náročná cesta. Moje dcera, která v Bormiu také závodila, po návratu správně řekla, že my dvě jsme vybojovaly stříbrné a bronzové medaile, ale tatínek by zasloužil zlatou,“ zdůraznila úspěšná krasobruslařka.