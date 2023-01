Jana Přibylová se, jako dítě, až do patnácti let věnovala sportovní gymnastice a krasobruslení. Celých padesát pět roků, až do svých 70 let, na ledě téměř nestála. Ke krasobruslení ji přemluvila dcera, dnes také aktivní krasobruslařka. Tanvaldská krasobruslařka je ale všestranný sportovec. S manželem jezdili na in linech, na kole, na běžkách i na sjezdovkách. Na in linech dokonce vyhráli svoje kategorie v závodě Europamarathon v roce 2011.