Jablonec n. N. /ROZHOVOR/ – V anketě Nejúspěšnější sportovec Jablonecka za rok 2018 obhájila Martina Ptáčková loňský titul Hvězdy deníku. Je to princezna i bojovnice. Nikdy se nevzdává a jednou změní svět, jak dodává, ten svůj určitě. Je to snílek a ostatní ji občas mají za blázna. To ji ale nemůže rozhodit, je silná a statečná. Někdy se jí daří, někdy ne, ale i přesto všechno to zkouší pořád znovu a dál. Ráda pomáhá ostatním.

Kickoboxerka Martina Ptáčková obhájila loňský titul. V roce 2019 ji čekají státní zkoušky na vysoké škole a také mnoho náročných sportovních podniků. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Proč si myslíte, že čtenáři zvolili právě Vás?

Máme mnoho výborných sportovců, myslím, že i lepších, než jsem já. Já se ale snažím nemyslet jen na sebe. Sport je jen jednou z mnoho položek, které dělám. Není to můj středobod vesmíru. Pořádám různé projekty pro všechny skupiny, snažím se pořádat sbírky, pomáhat. Nic za to nemám, a to vážně… jenom radost. Tak třeba i za to.

Ozývají se Vám fanoušci?

Ano, ozývají. A já bych chtěla všem hrozně moc poděkovat. Je to skvělá odměna za celoroční práci. Dostávám spoustu milých vzkazů, které mi dodávají sílu, když mi třeba někdy není úplně fajn. Děkuji, jste skvělí.

Věděli lidé kolem vás, že jste nominovaná do ankety?

Do určité míry to věděli, zase jsem to ale nepřeháněla s rozhlašováním.

Jaké máte, podle Vás, dobré a špatné vlastnosti?

Hodnotit sám sebe je složité, ale zkusím to. Ostatní na mně oceňují spolehlivost, spontánnost, cílevědomost, vytrvalost. Jsou ale věci, na které nejsem pyšná. Jsem bordelář a co je nejhorší, dokonce jsem zjistila, že mám ten svůj kreativní nepořádek ráda. Také trochu bojuji s časem a dochvilnost mi nic neříká. Jsem neovlivnitelná, mám svou hlavu? Jsem klidná a vyrovnaná, ale když se naštvu, tak to stojí za to.

Co dobrého si ráda dáte k jídlu? Vyhrává zelenina?

Jím moc ráda a všechno. Někdy mám pocit, že bych toho snědla víc než kluk. Miluji maso na všechny způsoby a sladké, na něm jsem tak trochu víc závislá. Čokoláda, zmrzlina, dort je můj doping. Když mám chvilku volno, moc ráda peču. Nejraději mám čínskou kuchyni, kuřata z KFC a jídlo od mamky. Nemám naopak ráda zeleninu, která ale v mém jídelníčku nesmí chybět. Někdy mám dojem, že se jí omylem.

A čeho byste se nedotkla?

Ráda zkouším nové chutě a experimentuji, ale co nevyhledávám jsou mořské plody, krevety, humři, šneci, kaviár a další drahé speciality. Občas se na nějakých večírcích a akcích vyskytnou a tohle vážně není nic pro mě. Ráda ochutnám, ale to je tak všechno. Vyloženě mě baví lidé, se kterými jsem se setkala, kteří tyhle potvory jedí jen proto, aby na ostatní udělali dojem.

Jaké vlastnosti Vás imponují u mužů, jaké by neměly chybět jednou Vašemu životnímu partnerovi?

Nejsem při výběru náročná. Není pro mě zas až tak důležitý vzhled, ale to, jaký je uvnitř. Měl by to být člověk, na kterého se mohu spolehnout, věrný, rodinný typ a budeme se vzájemně ve všem podporovat. Také by mohl být odvážný, někdy mi dost vadí, že jsem odvážnější než kluci. Sportovec to určitě mít nemusí, stačí, když bude mít ke sportu kladný vztah.