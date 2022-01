„Jezdím sem ráda. Taky proto, že tady mají naši kluci dědu. Přijeli jsme jen na tento den, manžel jde zítra do práce. Akce už má velkou tradici. Nekonala se pouze loni, ale ten rok tak utekl, že mi to ani nepřipadá. A taková tradice se nedá porušit. Ta mě žene, abych sem dorazila,“ uvedla oštěpařka.Beercelona včele se svojí kapitánkou si nenechala ujít žádný s předchozích ročníků. A v netradičních atletických disciplínách, jakými byly třeba házení na basketbalový koš nebo oblíbené zdolání lahve piva na čas, si Bářin tým vedl dobře. Oštěpařka, která má na svém kontě nespočet vynikajících výsledků a před s sebou, jak uvedla, ještě mnoho plánů,“ si pohodově užila také vánoční svátky. „Byli jsme sami s našimi syny. Takže Vánoce byly moc hezké. Ještě věří na Ježíška, o to to bylo hezčí,“ chválila atmosféru nejhezčích svátků spokojená maminka.

Svátky jsou ale za námi. A před Bárou velké plány, úkoly, předsevzetí do nastávajícího atletického roku.„Příprava začala velmi dobře. Mám hodně energie a chuti do příští sezóny. Myslím, že to pro mne bude loučení s mojí profi kariérou,“ prozradila oštěpařka. „Koná se Mistrovství Evropy v Mnichově. A to mne hodně žene. Je to blízko. A chystá se tam hodně diváků. To vnímám jako velký závazek. Pro mne byl vrchol loňské sezóny bez diváků hodně divný. Nebylo to ono. A o to víc se do Mnichova těším. A musím říct, že příprava jde zatím dobře. I když přiznám, že to trochu víc bolí,“ řekla s úsměvem.

Na věk se ale ohlížet určitě nechce. Dobře ví, že i věk pro ni má svoje výhody. „Něco už nemusím až zase tak pilovat, protože to mám natrénované. Ale spolehnout se na to určitě nemůžu. Mnichov je pro mne velkou motivací a silným hnacím motorem,“ zdůraznila atletka z Jablonce.Hned po desetiboji se vracela s rodinou domů, kde ji čekala silvestrovská oslava. A pořádná. „Přijdou kamarádi, takže budu mít dost práce s přípravou. A samozřejmě budou mít s sebou také děti. Podle mne to bude velký dětský blázinec. Máme pro ně skákací podložku, pustíme hudbu a budou skákat. Snad to bude bez úrazu.“A novoroční předsevzetí? „Dostat se častěji do Jablonce. Kvůli tátovi i kvůli výbornému zázemí, které tady atleti mají,“ plánuje Bára.