Jedete desátý Dakar. Kam by jste zařadil ten letošní z hlediska náročnosti - v pořadí od jedné do deseti?

Já bych to odhadnul tak na devítku v rámci náročnosti.

Co bylo na 48 hodinové etapě nejsložitější, nejtěžší?

Myslím, že ty duny. Nebylo si kde odpočinout, projeli jsme tam opravdu hodně kilometrů a dost náročné to bylo na techniku a fyzičku.

Jak vypadala regenerace po takové etapě? A jak po běžné?

Po dvoudenní etapě byl jeden den volna. Takže si můžeme odpočinout, moc prostoru ale není. Musíme dělat na motorkách. Jsem rád, že si odpočinu a zregeneruji, protože druhá půlka bude těžká. Po té dvoudenní etapě bylo potřeba více zregenerovat než po běžné.

Jak vypadá zázemí týmu MRG, kterého jste členem? Kolik má tým doprovodných vozidel a jaká?

Zázemí vypadá na úrovni, jedná se celkem asi o osmnáct lidí. Je tu šest závodníků, čtyři mechanici, manažeři a média. Každý má co dělat.

Jste spokojený s dosavadním umístěním - odpovídá představám před startem?

Jsem spokojený s výsledkem. V půlce Dakaru jsem ještě nikdy nebyl devatenáctý. Chci hlavně dojet, aby mi technika

vydržela. V loňském roce jsem to nedokončil kvůli technickému problému.

Prvním českým motocyklovým jezdcem na Dakaru byl jablonecký Pavel Ort. Potkali jste se někdy? Co o jeho startu víte? (startoval v roce 1988 na motocyklu Jawa – motor Rotax, pro zranění nedojel)

Pavlíka znám, byl jsem s ním ve stejném motoklubu, konkrétně v Jiřetíně. Zde dělal pomocnou ruku na Šestidenní Láďovi Michálkovi. Pomáhal v časovkách, dával nám napít a natankovat. Znám ho osobně. Jsem rád, že jsem ho mohl ještě poznat.

Kromě účasti na Dakaru jezdíte také jiné závody – enduro, Šestidenní atd. Máte také čas na jiného koníčka, případně jakého?

Připravuji se na české mistrácích v enduru, občas nějaký motokros. Šestidenní jsem jel devětkrát, ještě jednou bych ji chtěl jet, abych měl deset účastí jako na Dakaru. Hodně mě baví posilování, cross-fit, spinning.

Jak se na váš start v závodě dívají vaši nejbližší?

Mají strach o mě, žijí tím. Myslí na mě, drží mi palce. Jsem za to rád. Když bojuji a jsem v nesnázích, tak vím, že je někdo v Česku, kdo mě žene myslí dopředu.

Engel: Byly to nejtěžší dva dny, co jsem na Dakaru kdy zažil

Kdyby jste měl volit jinou disciplínu motoristického sportu, jaká by byla vaše volba?

Já bych neměnil. Dakar je něco neuvěřitelného, nejtěžšího. Je to pro mě nejvíc.

Nelákal by vás start na Dakaru třeba v bugyně nebo v kamionu?

Těch startů za řídítky bylo dost. Já se ničemu nebráním, uvidíme, jak to dopadne. Třeba být navigátorem v bugyně nebo v kamionu, nevím. Chce to vyzkoušet, co to obnáší. Zatím mě řídítka naplňují nejvíce.

Chystáte besedy s fanoušky v Tanvaldě nebo Jablonci?

V Tanvaldě a v Jablonci nevím. Už mám ale tour, která se pojede v rámci besedy hned po Dakaru – bude se to jmenovat Milan Engel, dakarská legenda. Tam řeknu své zážitky, termíny zveřejním na sociálních sítích. Když pojedu tuhle tour, rád bych udělal něco u rodného bydliště.

Kdy jste poprvé startoval v motocyklovém závodě? Kde to bylo a jak to dopadlo?

Už to je mnoho let, bylo mi sedm osm let. Když jsem začínal s Láďou Michálkem a táta mě učil na motorce. První závody byly na padesátce na automatu, kde to bylo natažené na louce. O nic nešlo. Ale táta mě poslal na start, zapomněl mi dolít benzín a já dojel do první zatáčky. Ale byla to samozřejmě sranda jenom.

Dakar překvapil novinkou. Závodníci spali tam, kam se jim podařilo dojet

Měl jste, máte nějaký vzor – koho?

Vzor je pro mě Peterhansel, který tu startuje po 34. Je neuvěřitelné, co musel podstoupit. Tak můj vzor je asi on.

Kdo vás v začátcích nejvíce ovlivnil a nejvíce vám pomohl?

Co se týče Dakaru, tak mi nejvíce pomohl tým Orion - Moto Racing Group. Ale co se týče ježdění na motorce a kariéry, tak mi pomohla rodina.

Jak vidíte zbývající etapy Dakaru? Budou náročné?

Všechny etapy jsou něčím náročné a těžké. Já doufám, že je zvládnu jako tuhle první. Hlavně neudělat navigační chybu, moc se na to těším. Zase pojedeme zpátky do kamení, bude to hodně náročné. Doufám, že to dokončím.