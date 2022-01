„Dneska se mi konečně jelo dobře“ byla slova Milana Engela po dojetí do cíle 8. etapy Rallye Dakar. Za sebou měl 830 km v sedle motocyklu, z toho vice než 400 km rychlostní zkoušky. „Startoval jsem jako 44., a tak jsem dojížděl hodně závodníků. Byly tam i vysoké duny, za to jsem moc rád, protože takhle velké jsem je ještě neviděl. A měkké. To jsem si užil.“ Neměl to přitom vůbec jednoduché. Krátce po startu poškodil zadní brzdu, která pak přestala fungovat úplně. A tak jel 400 kilometrů bez ní. „Upravil jsem jízdní styl a zvládl jsem to.“ Do cíle dojel jako 34. a o několik minut stáhl náskok na první místo v kategorii Malle Moto. V bivaku pak porouchanou brzdu opravil, příliš mnoho odpočinku unaveným rukám po namáhavé a dlouhé jízdě nedal. Ale pokračuje. A má ještě šanci ohrozit vedoucí pozici v kategorii.