Dakar podesáté! Na svůj jubilejní, desátý start v Rally Dakar se chystá jablonecký motocyklový závodník Milan Engel. Na trať soutěže konané v poušti Saudské Arabie, vyrazí 5. ledna 2024 se startovním číslem 43. Ale už teď má plné ruce práce.

Milan Engel Dakar 2024 | Foto: Dagmar Březinová

Zkušeného závodníka čeká zhruba 5000 km v tvrdých pouštních podmínkách, včetně speciální 48 hodinové etapy. Doufejme, že se závodníkovi z Jablonce povede v následujícím ročníku lépe, než v tom minulém. V něm ho, po technické závadě motocyklu, nenechali pořadatelé dále pokračovat v závodě.

Zatím nejlepším umístěním Milana Engla na Dakaru, nejtěžším závodě světa, bylo 15. místo v roce 2019. A to zcela jistě bude chtít v roce 2024 překonat. Do cíle by měl dorazit 19. ledna, a třeba v první desítce závodníků.

"Poslušně hlásím, že svůj desátý Dakar pojedu s čísem čtyřicet tři. Toto číslo jsem ještě nikdy neměl. Tak snad mi přinese větší štěstí, než číslo minulé," přeje si závodník.