Michek s týmem Orion – MRG vybojovali magické desáté místo na Dakaru! Engel zúročil zkušenosti a zajel třetí nejlepší výsledek na Dakaru. Drdaj ukázal rychlost. Závodní tým Orion reprezentovali úspěšní závodníci.

Milan Engel - poslední etapa Dakar 2024 | Foto: Foto: Orion - MRG & Ondřej Záruba

Velmi spokojený byl po dojezdu jablonecký Milan Engel – 22. příčka je pro něj třetí nejlepší v jeho kariéře na Dakaru. Lépe dojel v roce 2019 (15.) a 2021 (18). Ale třeba v loňském ročníku se kvůli technickým problémům do cíle nedostal. „Jsem moc rád, že jsem to dokončil, i když to chvilkami nevypadalo. Jsem moc vděčný a děkuji týmu, že mi pomohli v mém desátém Dakaru. Kompletně děkuji za těch deset let, měli jsme spolu krásné i těžké chvilky. Ale vždycky stáli za mnou. Jdeme oslavovat,“ dodal Engel, který si v závěru Dakaru užil jízdu podél moře. „To bylo krásné. Jinak se hodně prášilo a v kaňonech nešel prach vůbec pryč.“

Martin Michek a tým Orion – Moto Racing Group potvrdili výjimečnost! Společně na letošní extrémně náročné Dakarské rallye získali 10. místo v celkovém pořadí! Jde o vyrovnání českého maxima mezi motocykly. „Odvezu si malého beduína. Je to magické,“ prohlásil v cíli Michek, který v poslední etapě spadl na kameny a dojel na 18. místě. Spokojený byl také Milan Engel, pro kterého je 22. příčka třetí nejlepší v rámci jeho 10 účastí na Dakaru. Jedním z hrdinů je Dušan Drdaj, který v závěrečném dni dojel sedmnáctý a kdyby dokončil šestou etapu, mohl by se možná stát nováčkem Dakaru. Martin Prokeš dojel jako 43. jezdec, Jaromír Romančík pomáhal po vypadnutí po celou dobu týmovým kolegům.

Engel po desáté etapě Dakaru: Dojel jsem bez problémů a pádů

Michek si desáté místo držel od první etapy. A kromě čtvrtého dne, kdy poskočil na devátý, a šesté etapy, ve které se zase propadl na jedenácté místo, byl v průběžném pořadí pokaždé desátý. Nejlépe zajel v předposledním dni, kdy se jeho jméno objevilo na devátém místě v rámci etapy. Nejhůře byl v osmé etapě dvacátý. Přitom v průběhu 46. ročníku měl problémy s poraněnou rukou a několik dnů ho limitovala viróza.

Nepříjemně spadl také v poslední dvanácté etapě. „Měl jsem tam horkou chvilku, vykopl mě jeden šutr a poslal mě do kamenitého pole. Rozbil jsem si hubu, praskla mi vesta a dopadl jsem na tu oslabenou ruku,“ popisoval Michek, který v cíli ztratil více než 8 minut na nejrychlejšího Benavidese. Bezpečně si udržel náskok na pronásledovatele Inda Haritha Noaha, který byl sice v pátek rychlejší, ale v konečném hodnocení za českým jezdcem zaostal o téměř šest minut.

Engel: Po pádu se mi nechtělo vstávat. Ale já i motorka jsme v pořádku

Pětatřicetiletý Michek tak navázal na loňský rok, kdy byl jedenáctý a zejména pak na ročník 2021, kde rovněž získal v nejvíce konkurenční kategorii desáté místo. To jako jediný před ním zajel v roce 1998 Stanislav Zloch. „Byl to pro nás nejtěžší Dakar, jaký jsme s týmem absolvovali v Saudské Arábii. Nejenom počtem závodníků a kvůli asistenčním přesunům do bivaků, ale i co se týče práce na motorkách. Obhajoba desátého místa v konkurenci továrních stájí je pro nás výsledkem snů,“ zhodnotil Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Moto Racing Group.

Rodákovi z Josefova Dolu na Jablonecku se povedla dvoudenní etapa v dunách, po které poskočil na 19. místo průběžného pořadí. Po dni volna v sedmé etapě musel zastavit a hrozil mu konec, protože mu praskla nová rozeta. Své zadní kolo mu věnoval Jaromír Romančík, který už v té době nezávodil v hlavním pořadí po nedokončení třetí etapy. „Milan potvrdil, že je dakarskou legendou, vyždímal z toho nejvíce, co mohl. I když měl také problémy,“ hodnotil výkon Krajčovič.



Drdaj: příslib do budoucna

Parádně si vedl na svém prvním Dakaru Dušan Drdaj – motokrosař, který neměl s dálkovými rallye velké zkušenosti. Vždyť před kvalifikací na Dakar v Maroku byl na motorce nejdéle 45 minut, v Saudské Arábii se poprvé pral s dunami nebo s nekonečně dlouhými přejezdy. Ještě v páté etapě byl na solidním 30. místě průběžného pořadí, kvůli poškozené zadní nádrži na začátku šesté etapy musel odstoupit z hlavní soutěže.

„Bylo to dlouhých 14 dní, škoda té technické závady v šesté etapě. Od té doby jsem dojížděl jenom mimo hlavní pořadí. Ale od té doby jsem měl zároveň čistou hlavou, užíval si jízdu na motorce a učil se navigaci. Dal jsem si na tyto věci záležet,“ prohlásil motokrosař z Prahy, který mohl usilovat o nováčka Dakaru. Rychlost a dravost na to rozhodně měl, vždyť v posledních dvou dnech dojel do cíle jako sedmnáctý, předtím se pohyboval kolem 20. místa. „Jsem hodně spokojený se svojí rychlostí v závěrečných čtyřech etapách. Moc děkuji všem, co mi pomohli. Těším se domů a budu se připravovat na motokrosovou sezonu.“

Z penalizace za nedokončení šesté etapy byl hodně smutný také Krajčovič. „Je mi líto toho technického problému, sešlo se tam několik věcí a nádrž se porušila. Dušan si s tím poradil a na jedničku dojížděl ostatní etapy. Je velkým příslibem do budoucna.“

Romančík měl na pětadvacáté místo

Bez většího problému dokončil svůj první Dakar Martin Prokeš. Specialista na maratonské rallye z Krásného Pole u Ostravy se chtěl v poušti hlavně učit. Jeho maximem bylo 45. místo ve druhé etapě. Z 62. příčky průběžného pořadí z první etapy to vytáhl až na konečné 43. Jel obezřetně, nikdy techniku zásadně nepoškodil. „Měl málo zkušeností, ale poradil si s tím mentálně. Jel hlavou, věděl, kdy na to má a nemá. Odměnou je pro něj pěkné místo v cíli,“ dodal Krajčovič, kterého mrzí vypadnutí Jaromíra Romančíka v začátku Dakaru. „Je to chlap, který ví, co taková soutěž obnáší. Myslím, že by klidně mohl atakovat pětadvacáté místo, má na to. Technika nás zlobila a nedokázali jsme si s tím poradit.“

Romančík by se rád zúčastnil příštího ročníku. „Jsem rád, že jsem dostal takovou šanci a dostal takovou možnost. Je to show jako blázen. Nejdříve jsem byl hodně zklamaný, pak jsem dělal mechanika a začalo mě to hodně bavit. Doufám, že na příští rok seženu dost peněz, abych to mohl zkusit znovu a dokončit Dakar. To bych si moc přál,“ dodal Romančík. Tým Orion – MRG děkuje všem fanouškům a sponzorům za podporu.



Jméno pořadí ve 12. etapě finální pořadí ztráta

Martin Michek 18. místo 10. 2 hodiny a 48 minut

Milan Engel 28. místo 22. 7 hodin 26 minut

Martin Prokeš 46. místo 43. 15 hodin 51 minut

Dušan Drdaj 17. místo 94. 68 hodin 12 minut

Jaromír Romančík nestartoval nedokončil