„Dneska to zase taková sláva s se mnou nebyla. Už od rána jsem nějaký unavený. Bylo to náročný, celá stage na písku a jen mokré duny. To bylo peklo. Myslím si, že si letos sáhnu na dno. Stále ale držím druhou příčku v Malle Moto,“ vyslal po dojetí do cíle druhé etapy jablonecký závodník Milan Engel.