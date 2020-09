Motocyklový závodník Milan Engel z Jablonce se vrátil z náročné soutěže v Řecku. V seriálu Europe cross countrty rally -GRECE RALLY VARIA 2 X 20 obsadil vynikající druhé místo, když po sedmi dnech soutěže ztratil na vítěze, poláka Giemzu, pouhých osmnáct minut.



Splnilo vynikající druhé místo vaše očekávání?

Do Řecka jsem jel s tím, že se musím umístit na stupně vítězů, ale bylo tam mnoho dobrých jezdců i včetně Stefana Svitka. S výkonem jsem spokojený, samozřejmě by to mohlo být lepší, ale druhé místo je druhé místo.



Mezi prvními třemi jste se pohyboval od samého začátku, kdy bylo nejblíže to první místo?

Na této rallye je těžké se dostat do vedení, je to hodně závislé na taktice, protože první to má vždycky nejtěžší. Musí navigovat a lépe číst terén než jezdci za ním, ale je důležité stále kontrolovat roadbook. Každý den se mi povedlo zabojovat o dobrý výsledek i přes všechny překážky co se mi při závodě staly. Většinou se problém týkal kolem navigačních přístrojů.



Jak taková rallye probíhá, jak se závodí a hodnotí?

Tato rallye měla těžký terén. Závodilo se v horách a terén byl dost kamenitý. Závod byl dlouhý. Závodních dnů bylo sedm včetně prologu, který jsme měli první den a kde se rozhoduje o pořadí na další následující den. Každý den jsme měli start kolem 9 hodiny ranní a pak se závodí až do tří hodin, jak kdy a podle délky trasy. Takže zjednodušeně. Ráno je start z depa poté nějaký přejezd po silnici k měřenému testu a dále mě odstartují a závodím až do konce testu. Když dorazím do cíle, tak mě čeká ještě přejezd do depa . Při závodě musím dodržovat roadbook, abych jel správně, i rychlost, třeba na vesnici. Když nedodržím pravidla roadbooku, tak dostávám penalizaci.



Kolik kilometrů mají jednotlivé etapy, kolik z toho činí rychlostní zkoušky?

První etapa měří 40 km, první přejezd 5 km, SS1 měřený úsek 31 km, druhý přejezd 4 km. Druhá etapa celkem 225 km, první přejezd 10 km, SS2 měřený úsek 210 km, 2 přejezd 5 km… Každá ze sedmi etap, měřených úseků a přejezdů jsou jinak dlouhé.



Jak probíhá v průběhu závodu navigace po trati, jak se orientujete a jak stíháte sledovat při té rychlosti rozpis?

Nejdůležitější, co sleduji,je roadbook a ujeté kilometry. Roadbook je velmi těžké sledovat za jízdy, ale jde spíše o zvyk.



Určitě je vše fyzicky velmi náročné. Jak vypadá regenerace po dojetí do cíle etapy?

Po dojezdu jsem si tentokrát moc neodpočinul. Musel jsem servisovat svoji motorku. Ale jinak se snažím dodržovat pitný režim a snažím se zásobovat různými doplňky stravy. Pro tělo to je velmi náročné.



Máte na údržbu stroje tým mechaniků?

Na tento závod jsem jel sám, bez mechanika, ale samozřejmě, že třeba na Dakar mám svého mechanika Pavla Bartůňka. Tento závod pro mě nebyl jednoduchý. Každý den jsem muset přezouvat gumy dále filtr, kontrola celé moto a hlavně se postarat o funkčnost navigačních přístrojů. No a pak jsem se mohl postarat sám o sebe a připravit se na další den.



Jaký je váš stroj, je totožný se strojem na Dakar?

Tento závod jsem jel na lehčí motorce než jezdím na Dakaru. Jedná se o endurovou motorku KTM 450 EXC, která má několik úprav pro rallye. Má větší nádrž na 15 litrů benzínu, držák na navigační přístroje a mnoho dalších úprav.



Letošní sezóna je ovlivněna covidem, jaké soutěže vás ještě čekají, jaké se nejely?

Jsem rád, že jsem jel do Řecka na rallye, protože je to jedna z prvních rallye vůbec v letošním roce. Samozřejmě to vůbec nebylo jednoduché se dostat na tento závod. Musel jsem mít i Covid test. Letos se kvůli pandemii zrušilo mnoho podniků včetně Mistrovství světa Rallye du Maroc.



Vaším cílem je určitě další ročník rallye Dakar. Jak bude vypadat ještě příprava?

V dnešní době je velice obtížné se připravovat na Dakar. Nejsou žádné rallye, závody a jsou fámy o tom jestli se vůbec Dakar pojede.

Jak na váš výsledek reagovali fanoušci a kamarádi v Josefově Dole, odkud pocházíte?

V Josefově Dole to mám moc rád a mám tam i hodně fanoušků včetně mojí rodiny. Doufám, že jim dělám jen a jen radost, ne ostudu.