Engel: „Na můj sedmý Dakar se jedu poprat o co nejlepší výsledek!“

Jablonec n. N. - K letošnímu Dakaru Milan Engel říká: "Dakar 2020 je již minulosti. Dokončil jsem ho na krásném 26. místě. Nejdřív jsem si myslel, že to nedám na to všechno, co mě potkalo. I přes všechny překážky jsem to dokázal. Někdy to byl boj i sám se sebou."

Engel před Dakarem | Foto: ilustrační

A ve vzpomínkách na letošní ročník Dakaru pokračuje: "Děkuji celému teamu Orion-Moto Racing Group, mechanikovi Pajovi Bartůňkovi, všem sponzorům a partnerům, své rodině a také vám fanouškům. Moc si všeho vážím a jsem vděčný, že jsem součástí tohoto sportu. Byl to zážitek a navždy ho budu mít v paměti,“ to byla slova Milana Engela po posledním ročníku nejtěžšího závodu světa, po Dakaru.

A teď už stojí zase skoro na startovní dráze ročníku dalšího, Dakaru 2021."

ŠŤASTNÁ SEDMIČKA?

Již na sedmý start ve slavné dakarské ralye se chystá zkušený a odvážný jablonecký závodník, člen týmu Orion – Moto Racing Group . Jeho startovní číslo bude dva cet šest. A právě šestadvacátý skončil v letošním ročníku. „Každý Dakar píše jiný příběh. V minulém to nebylo tak, jak jsem chtěl. Měl jsem pár karambolů. Teď jsem zvědavý, co nabídne nový,“ řekl Engel a dodal: „Věřím, že je reálné, abych bojoval o místo ve dvacítce.“ Zatím je jeho maximem patnácté místo z roku 2019.

PÍSEK A DUNY CHYBĚLY

Koronavir udělal všem účastníkům pěknou „díru“ v přípravě. Mnoho závodů bylo zrušeno, možnost trénovat omezená.

Manažer týmu, ve kterém Milan startuje , Evžen Krajčovič, k tomu uvedl: „Letošní rok byl komplikovaný pro všechny. Měli jsme plán, ale v březnu všechno vzalo za své. Všechno se měnilo. Nakonec jsme sice odjeli i nějaké závody, ale to, co jsme potřebovali, písek a duny, jsme viděli jen v televizi.“

Engel by měl v soutěži uplatnit své zkušenosti a skloubit je s rychlostí. Nebude to však v Saudské Arábii lehké. A rallye navíc přinese i nějaké změny a novinky.

TECHNIKU MÁ DOBROU

V lednovém závodě čeká Milana Engela spousta změn, od povinných airbagových vest až po omezený počet zadních pneumatik pro celou rallye.

Vzhledem k absenci tréninku v dakarských podmínkách to tak bude jeden z nejtěžších ročníků. Rallye se však nebojí: „Jsem závodník, něco mám za sebou a techniku máme dobrou.Takže se přes všechno jedu poprat o co nejlepší výsledek a vydat ze sebe maximum,“ dodal odhodlaný borec.