V těchto dnech lehce odpočívá, fyzičku si udržuje na výletech do Jizerských hor a Krkonoš. Sportovec má ale stále před s sebou další cíle. A ten Milanův nejbližší je uspět v anketě Zlatý volant, jehož součástí je i kategorie Zlatá řidítka, která je určená pro motocyklové závodníky. Anketa je právě teď v plném proudu. Poprvé se konala v roce 2006. Vyhlašuje nejlepší motocyklové závodníky. Jestli Milan uspěje bude záležet na počtu hlasů od svých fanoušků.

„Vrátili jsme se před čtrnácti dny, tak dopřávám tělu ještě trochu odpočinku. Ale protože sportovec neodpočívá asi nikdy, tak alespoň dělám výšlapy po českých horách. Během několika dnů se nám už vrátí technika, tak bude hned co dělat. Všechny stroje se musí zkontrolovat, zjistit, co je poškozené. A hlavně budeme mít konečně čas na to, abychom si jako tým konečně sedli a řekli si, co bylo a hlavně co a jak bude dál,“ řekl ke svému programu úspěšný jezdec.

Snad vyrazí za pískem

Milan doufá, že už snad za několik měsíců se stávající situace dostane do starých kolejí a bude moct vyjet trénovat do zahraničí, říká: „Až se opatření rozvolní, tak snad budeme moct konečně vyjet za pískem.“ Až se tento týden celý tým konečně sejde, čeká ho řada mediálních akcí, tiskových on line konferencí a také jednání se sponzory, samozřejmě už o plánu na další spolupráci.

I přes všechny nástrahy, které ho letos na Dakaru potkaly, je jablonecký závodník spokojený. „Jsem rád, že jsem dojel do cíle. Ale s tím, že se dostanu do první dvacítky, jsem nepočítal. Líp se mi závodilo ve druhé půlce Dakaru.“Prozradil, že se možná jeho tým rozroste o nového, mladého závodníka. I o tom bude v následujících dnech řeč.

Bude z něj učitel

„Měl bych pak být takovým jeho učitelem. Už jsem takhle radil i Martinu Michkovi a v minulém roce jsem pomohl vstoupit do světa rallye Liboru Podmolovi. A taky se nám možná podaří zajistit na další sezónu kamion. Zatím jsme používali dodávky. To špatné nebylo. Ale pro větší komfort, bychom kamion uvítali,“ přeje si Milan.

Hlasujte pro Engela

Do ankety Zlatá řidítka se dostal na divokou kartu. A teď už mu mohou jeho fanoušci posílat hlasy. „Odezva fanoušků na možnost doplnit mě do ankety na divokou kartu byla obrovská. Dostat se ale mezi ty nejlepší bude těžké. Byl bych spokojený, kdybych byl do pátého místa,“ přeje si Milan Engel.