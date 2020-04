Milan Engel – motocyklový závodník z Josefova Dolu, kterého doménou v poslední době jsou vytrvalostní soutěže a hlavně – DAKAR, také zvažuje, co bude dál s jeho sezónou. I tu zastavila pandemie koronaviru.

Sice ještě spolu s týmem zvažuje některé starty v květnu a v červnu, ale neví, jak to bude s výjezdem z České republiky. S kolegy pomýšleli na start SILK WAY RALLY, závodu z Ruska do Číny. Ten zatím zrušený nebyl. Organizátoři ale pozměnili trasu a posunuli termín. Jede se v červenci.

„Jinak ale pořadatelé už většinu závodů zrušili. Měl jsem poslanou přihlášku na závody do Dubaje a do Saudské Arabie, ale nekonají se. A ani bychom se tam nedostali. Samozřejmě, že se i pořadatelé bojí, aby se k nim virus z Evropy nedostal,“ uvedl k aktuální situaci Milan Engel.

Potvrdil, že určitě neodpočívá a stále se snaží trénovat. „Bohužel, díky tomu, že jsou zavřená veřejná sportoviště, nemůžu jezdit ani na k tomu určených tratích. Mám svého crossfitového trenéra v Hradci Králové, tak trénuju podle jeho pokynů, podle individuálního plánu. Využívám různé posilovací pomůcky, jezdím na kole nebo běhám. Víc se zatím dělat nedá,“ konstatoval úspěšný motocyklový závodník.

Letošní sezónu příliš růžově nevidí. Počítá s tím, že soutěže zůstanou neukončené a seriály nebudou úplné. O to více ho těší jeho letošní start v nejtěžším závodě světa, na Dakaru. Po všech problémech a kolizích, které ho provázely, byl se svým výkonem spokojený.

„Dokončil jsem Dakar na krásném 26. místě. Nejdřív jsem si myslel, že to nedám, na to všechno co mě potkalo. I přes všechny překážky jsem to ale dokázal. Někdy to byl boj i sám se sebou. Díky celému teamu Orion-Moto Racing Group, mechanikovi Pajovi Bartůňkovi, všem sponzorům a partnerům, své rodině a také fanouškům, jsem rád, že jsem letošní ročník zvládl. Moc si všeho vážím a jsem vděčný, že jsem součástí tohoto sportu. Byl to zážitek a navždy ho budu mít v paměti.“