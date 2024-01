V deváté etapě Dakaru čekaly na jezdce snad všechny možné povrchy, které může Saudská Arábie nabídnout. Písek s duny opět střídaly skály a kameny. Englovi vypověděl službu přepínač na roadbook. Michek marodí, ale dál jede jako ďas.

Milan Engel, Dakar 2024 | Foto: Foto: Orion - MRG & Ondřej Záruba

Zdravý Milan Engel, který ale měl na trati během úterka problémy. „Etapa vedla v písku, nebylo to až tak rozbité, spíše se jednalo o pláně. Navigace byla těžká a asi na stém kilometru mi přestal jít přepínač na roadbook, což situaci zhoršilo,“ popisoval Engel, který v úterý skončil na 24. místě s odstupem 43 minut. A to i po těžkém pádu. „Přihodil se mi na 180. kilometru, trochu jsem tam vypnul. Poté zvolnil, měl rozhozenou hlavu. Po tankovačce jsem se dal dohromady. Jsem rád, že jsem to dojel. Po tom pádu se mi nechtělo vůbec vstávat ze země. A bál se, že s motorkou něco je. Nakonec já a motorka jsme v pořádku.“

Unavený a nemocný, přesto na Dakarské rallye dál bojuje o vyrovnání nejlepšího českého výsledku v kategorii motocyklů. Martin Michek je po deváté etapě stále na 10. místě, v úterý dojel do cíle jako osmnáctý. „Večer jsem měl zimnici nebo horečku, není to úplně fajn. Je mi fakt špatně,“ smutnil jezdec z týmu Orion – Moto Racing Group, který šel pod prášky brzy spát. Milan Engel je stále na 23. příčce, v úterý nepříjemně spadl. Skvělý výkon podal Dušen Drdaj, který zajel 22. nejrychlejší čas a byl opět druhým nejlepším nováčkem v etapě. Martin Prokeš drží 44. místo v průběžném pořadí.

„Těch 435 kilometrů stálo opravdu hodně sil. Víc, než jsem si myslel. Nejede se mi s velkou radostí, spíše závodím sám se sebou a tak, abychom to dotáhli na cílovou rampu,“ hlásil v cíli Michek. Ihned po dojezdu šel spát a vzal si prášky.

„Martin byl v medical centru, bohužel nějaká nemoc prolétla i naším bivakem. Probíhá to tak, že přijdete o hlas, pak následuje bolest kloubů a únava celkově. Je potřeba, aby zabraly prášky. Rovněž bude muset spát odděleně, aby nenakazil další jezdce,“ vysvětloval Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Moto Racing Group. V podvečer po probuzení se Michkův stav moc nezlepšil, nemoc ho stále trápí. „Lítá tady virus a včera večer mě to skolilo. Chtěl bych si to hrozně moc užívat, tu jízdu, ale nejde to. Drží mě nad vodou fanoušci a fakt, že mám nakročeno na dobrý výsledek. Budu stále bojovat.“

Naopak svižný výkon předvedl Dušan Drdaj, pražský jezdec a nováček Dakaru. „Jelo se mi v pohodě, i když ráno na přejezdu byla velká zima. Jel jsem celou dobu sám, nikdo mi nebránil. Byly tam snad všechny povrchy, co Dakar může nabídnout. Místy to bylo nebezpečné, někdy hodně rychlé. Užil jsem si to,“ hlásil Drdaj z cíle deváté etapy. Na nejrychlejšího ztratil 30 minut, v celkovém pořadí je ale vzadu kvůli nedokončení dvou etap.

Jméno pořadí v 8. etapě průběžné pořadí ztráta

Martin Michek 18. místo 10. 2 hodiny a 20 minut

Milan Engel 24. místo 23. 6 hodin 10 minut

Martin Prokeš 48. místo 44. 12 hodin 30 minut

Dušan Drdaj 22. místo 97. 66 hodin 26 minut

Jaromír Romančík nestartoval, nedokončil