Jablonecký závodník Milan Engel se tak obětoval pro týmového kolegu, oba dva pak vyráželi na trať se značnou ztrátou. U Milana to byla na první kontrole ztráta cca 30 minut.

Nakonec ale část etapy pro motocykly a čtyřkolky pořadatelé pro nesjízdnou trať zrušili, takže se měřilo pouze 101 km. Milan Engel byl mezi motocykly v této etapě celkově až 110., pomohl však udržet v soutěži svého parťáka Michka. Za to mu patří uznání. Ale soutěž ještě nekončí! Ještě je čas na vylepšení pozice. V kategorii Malle Motto si Milan stále drží druhou pozici.

Milan Engel komentuje na svém facebooku předchozí etapu: "Opět upalovačka, ale už i do toho kameny. Bylo to hodně náročné na navigaci a také dost foukalo, takže jsem neviděl chvilkami ani na 10 metru. Zítra je šestá stage a jedeme po autech, tak že před dnem volna bude peklo.V kategorii Originál by Motul jsem pořád druhý."