Dakar 2021 je za námi, ať žije Dakar 2022. To si mohou říct všichni účastníci, kteří dojeli do cíle nejtěžšího závodu na světě. A mezi nimi i Milan Engel z Jablonce. Na další Dakar určitě pomyšlí. A na ten 2021 vzpomíná.



První dojem v cíli…úleva, radost?

Byla to úleva, dost jsem se trápil, protože tato kategorie byla pro mne novinka a musel jsem se spoustu věcí naučit za chodu. První polovinu hlavně, než jsem si v tom udělal nějaký systém. Byl jsem hodně unavený. Soustředil jsem se hlavně na motorku a ne na sebe. Ve druhé půlce už to bylo lepší, už jsem víc odpočíval v cíli, abych měl víc síly. Bylo to pro mne tentokrát náročné.



Motorka vám jela dobře.

Motorka mě naštěstí nezradila, tu jsem nemusel tolik opravovat, jen nějaké drobnosti. Celkový servis mi denně trval tak tři hodiny.



Jak jste si motorku vybíral?

Měl jsem možnost výběru ze dvou úplně stejných. Přišly čtyři měsíce před Dakarem, lišily se jen výrobním číslem. A tak rozhodla moje přítelkyně. Vybrala mi tu s vyšším výrobním číslem motorky. A udělala dobře. Na týmového kolegu zbyla ta druhá. Jeho mechanici na ni ale dělali od rána do večera, měl s ní pořád nějaké problémy.



Jaký byl váš denní režim?

Vstával jsem kolem čtvrté hodiny. Pak jsem musel všechno sbalit, obléknout se do závodního, kolem páté sednout na motorku a dojet na start erzety (rychlostní zkoušky). Tam jsem dorazil před osmou a po startu jsem dojel do cíle kolem druhé hodiny odpoledne. Pak jsem ještě musel přejet do dalšího bivaku. Tam jsem musel natankovat motorku, postavit stan, nechat uschnout oblečení a připravit se na druhý den, včetně ještě těch dvou tří hodin servisu na motorce. No a musel jsem se také zúčastnit breefinku a dojít si na jídlo.



Co dobrého vás čekalo?

Jídelna byla pro všechny společná, jídlo také. Snídaně se jíst nedala, protože každý den bylo to samé, míchaná vajíčka, ale s vajíčky to nemělo nic společného, nějaké párky, všechno dovezené z Francie a tam jen ohřáté. Moc kvalitní to nebylo. Když jsem přijel domů, těšil jsem se, až si dám pořádný hemenex,jaký jsme zvyklí u nás dělat. Když byl jeden den volna, připravil organizátor závodu pouze pro naši kategorii Male Motto grilování a stejky. To bylo příjemný. Pochutnali jsme si.



Ve druhé půli jste měl více času na sebe. V čem to spočívalo?

V první půlce mě dostával stres, ve stresu jsem montoval, kontroloval motorku. Ve druhé půlce už jsem zhruba věděl, co mě čeká a jak s to rozvrhnout. Stres šel stranou, byl jsem klidnější. Měl jsem čas dojít i k týmu. U něj jsem měl osobní věci, tak jsem si vzal třeba nějaký regenerační prostředek. Měl jsem čas si před večeří chvíli oddychnout a pak jsem šel spát.



Pomohl jste týmovému kolegovi. Bylo to těžké rozhodnutí, když jste věděl, že se tím vaše postavení a výsledek zhorší?

Z Endura jsem zvyklý improvizovat a řešit problémy hned. Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel a nemyslel jsem na to, že by mě to stálo místo. Myslel jsem na to, jak to oba zvládneme, abychom mohli pokračovat dál. Dali jsme to dohromady, pokračovali jsme. Až v bivaku mě to teprve došlo, že jsem asi přišel o první místo. A docela mě to v ten moment i mrzelo. Ale kdo jiný by mu mohl pomoct, než týmový kolega. Takže toho určitě nelituju.



Stihl jste sledovat kladné ohlasy na sociálních sítích, které o vás plynuly?

Moc jsem to nestíhal. Pročetl jsem to jen letmo. Ale snažil jsem se každý večer tam nějaké nové informace dávat. Teprve po návratu jsem si všechno zpětně poslechl a přečetl.



Letošní Dakar byl extrémně rychlý…

Ano, byl. To už asi ani jinak nebude. Smířil jsem se s tím už od loňského roku. Myslím, že jsem si na to už i zvykl a nevadí mi to. Dvě tři etapy má člověk strach, ale pak si na tu rychlost zvykne. Za mne tento Dakar byl o něco těžší v navigaci. hodně se bloudilo. Dakar, co se týká terénu, náročný nebyl. I konkurence vůbec kolem mne neodpadávala. Motorkářů dojelo do cíle mraky. Jsem rád, že byl takový, jaký byl, oproti loňskému byl jinačí, zavedl nás zase do jiných koutů Saudské Arábie.

Fandili vám místní fanoušci, byli po trati diváci?

Dakar se tam už jel potřetí. Když se tam jel první ročník, tak vůbec místní nevěděli, co se tam děje. Letos už bylo znát, že místní propagace byla větší. Diváků bylo na startu i v cíli daleko víc. A i samotné zahájení bylo větší. A stále se to nemůže rovnat Jižní Americe, kde Dakarem všichni žijí.



K dispozici máte krabici na osobní věci a tašku. Co jste do ní dal?

Na civil a jezdecké věci máme tašku od organizátora. V bedně mám náhradní díly, nějaké spreje na servisování, klíče, bedna je kompletně vybavená.



Jak jste dodržoval v průběhu závodu pitný režim?

Máme povinné třílitrové vaky s vodou, ty si večer připravím a pak si je vezu na erbegové vestě s sebou. Teď tam bylo docela zima, tak jsem toho zase tolik nevypil. Tři litry jsou akorát. Ale kdyby byly teploty kolem čtyřicítky, tak by to nestačilo.