Dakar nabírá tempo. Sobotním (2.1.) kilometrovým prologem odstartovala v Saudské Arábii nejslavnější a asi nejsledovanější rallye – Dakar Rallye. Mezi vice než pěti sty závodníky a třemi stovkami strojů je také jablonecký Milan Engel. Odstartoval do své sedmé dakarské rallye, poprvé ji absolvoval v roce 2015 a dojel na 30. místě. Nejlépe se umístil o rok později, kdy byl desátý v etapě.

Nevěděli, co bude

Po týdnech a měsících příprav konečně nastal boj na trati a to nejen se soupeři, ale i s terénem. Přípravy na rallye letos rozhodně nebyly jednoduché. Situace s corona virem dlouho vzbuzovala obavy, zda se vůbec pojede. Díky této situaci taky byly omezené možnosti tréninku a testování.



Nakonec ale vše dopadlo a Milan s týmem Orion – Moto Racing Group naložili závodní stroj KTM 450 Rally Replica, doprovodná vozidla a vše potřebné na loď. A sám pak charterovým letem s ostatními českými účastníky rallye odletěl do Saudské Arábie. Po příletu na všechny čekala 48 hodinová karanténa a pak testy. Že to byla situace náročná na psychiku, není potřeba zdůrazňovat.



Milan k tomu ostatně řekl: „Byli jsme na testech, doufám, že budeme všichni negativní a pustí nás do bivaku. Potom už si půjdeme do přístavu převzít techniku a prvního ledna absolvujeme formální přejímky. Doufám, že to všechno vyjde. Karanténa byla strašně dlouhá, už ale čekáme po testech na výsledky .“ To bylo 28. prosince. A večer se pak na facebooku objevila následující zpráva:

Tak můžu startovat!

„Mám negativní test na covid a můžu startovat na Dakaru 2021. Nejlepší zpráva dne!“

Po vyzvednutí motorky a přejímkách absolvoval Milan shakedown – testování strojů v místním terénu a poslední doladění techniky před startem.



2. ledna 2021 ráno na startovní čáru přijelo i startovní číslo 26, Milan Engel na motocyklu KTM. Rallye odstartovala jedenáctikilometrovým prologem, výsledky z tohoto prologu určily startovní pořadí do závodu.



Prolog Milan okomentoval: „Prolog měřil jedenáct kilometrů, já jsem ho jel na můj vkus vlažně, nemohl jsem se dostat do tempa, sžít se s navigací a tak. Na motorce jsem seděl po dlouhý době. Motorka ale jede perfektně. Nějak jsem to dozávodil do cíle. Myslel jsem si, že budu mít lepší čas. Jsem někde ve středu startovního pole. Mohlo to být lepší, zítra prostě musím máknout, aby mi ten vlak neujel. Ale ono to bude zase jiné, dneska to bylo o vteřinkách. V erzetách to bude o minutách. Začínáme první etapou, to bude přes šest set kilometrů, pořádná zátěž. Těším se a doufám, že se posunu dopředu.“

Po prologu Milanovi patřilo 36 místo. To bylo místo, ze kterého odstartoval do první etapy. Čekalo na něj 623 km v těžkém terénu, z toho bylo 277 km speciálu – rychlostní zkoušky. Po dojezdu první etapy byl jablonecký rodák na 30. místě, když speciální test absolvoval za 3 hodiny, 53 minut a 36 vteřin. Na prvního Australana Tobyho Price ztrácel 35 minut.



K nedělní etapě uvedl: Dneska to bylo strašně kamenité, to jsem ještě na Dakaru nezažil. Projel jsem to tak nějak bezpečně, nechtěl jsem spadnout nebo poškodit motorku. V pořadí jsem se trochu posunul a chci tak pokračovat dál.

Posouvám se dopředu

Druhá etapa Rallye Dakar vedla z Bishy do WDI Dawasir, měřila 685 kilometrů, ze kterých bylo 457 kilometrů rychlostní zkoušky. Milan Engel na trati plné dun bojoval a do cíle dorazil jako 25. Celkově mu zatím patří po součtu všech časů 29. místo. O právě dokončené etapě Milan řekl: „Dneska to bylo brutálně rychlý, furt jsem držel „plnej“. Akorát v těch dunách mi ujížděli a nebyl jsem s tím spokojenej. Zadní pneumatika také nebrala tak, jak jsem zvyklý. Jinak myslím že dobrý, nekufroval jsem, všechny vait pointy jsem trefil. Důležité je, že se posouvám dopředu.“