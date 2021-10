Milan Engel, jablonecký rodák, závodník Enduro v dálkových rallye typu Dakar, startuje v těchto dnech na soutěži Mistrovství světa – Rallye du Maroc.

„Jsem moc vděčný, že zde mohu startovat a závodit se světovou špičkou. Velké díky patří Orion-Moto Racing Group a Robert Blazius. Startovní číslo mám 20. Jen si přeji, abych to ve zdraví dokončil a aby jste mi drželi palce,“ byla slova Milana před odjezdem do Maroka.

Soutěž začala v marocké poušti prologem a bude pokračovat jednotlivými etapami až do 13. října. Vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií se bude konat o den později. A pak se zase závodníci vydají na cestu domů. A ne zrovna krátkou. Pro Milana Engela to znamená, jak řekl po příjezdu do Maroka, 3000 km v týmové dodávce. Zatím se v soutěži po prologu a dvou etapách pohybuje člen Orion – Moto Racing týmu okolo dvacátého místa, což v náročné konkurenci světové špičky připravující se také na „Dakar“, není vůbec špatné.

„Konkurence je tady jako na Dakaru. A tak to má být, jestli se má závodit, tak pořádně. Dneska prolog nebude žádná procházka růžovým sadem,“ mapoval účastníky před prvním startem jablonecký závodník.Milan je rád, že se opatření rozvolnila natolik, že už mu nebrání účastnit se zahraničních podniků. Za tři měsíce chce zase stát na startovní čáře nejtěžšího závodu na světě, Rallye Dakar. A právě účast na marocké rallye má přispět k dobrým výsledkům na Dakaru.

Po první etapě popsal Milan podmínky, které na něho v Marocu čekaly. „Dneska mám za sebou 288 měřených kilometrů a musím říct, že v té etapě nechybělo vůbec nic, rychlé pisty, duny, kameny a taky bloudění. Teď už si jen odservisovat motorku a těším se na start do druhé etapy,“ řekl zkušený závodník. Pár hodin spánku, kontrola stroje a pak hned na start do další etapy. „Tahle etapa byla náročná. Jel jsem ji čtyři hodiny, měřila 333 měřených km, bylo v ní pár manévrů,ale dojel jsem v pohodě. Jsem rád, že ji mám za sebou. Děkuju všem, kteří mi držíte palce,“ vzkazuje Milan Engel svým fanouškům, kteří mu na sociálních sítích přejí v etapách úspěšný dojezd.