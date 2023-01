Skoro tisíc kilometrů čekalo na účastníky Dakarské rallye během pátečního dne. Nejdříve 260 kilometrů přejezd, pak 370 kilometrů měřených úseků a poté 300 kilometrů přejezd do bivaku. A v Rijádu opět začalo hodně pršet. „Naštěstí mě velké přeháňky chytly pět kilometrů před dojezdem. Bylo to opravdu hodně dlouhé, speciálka rychlá a bavila mě. Jsem rád, že jsem se opět dostal do první patnáctky,“ dodal Martin Michek, který dojel čtrnáctý a stejné místo drží také v celkovém pořadí.

Naopak, jablonecký Milan Engel, kterého zabrzdily technické problémy motocyklu, se po domluvě s týmem ORION – Moto Racing Group rozhodl v závodě dál nepokračovat.

"Přesnou příčinu, co se stalo v motoru, vám sdělím až se to rozebere v Česku. Asi to s benzínem nemělo co dělat. Nicméně kvalita paliva tomu moc nepomohla. V závodě definitivně končím. Chtěl bych poděkovat všem partnerům, celému teamu @moto_racing_group a vám fanouškům … Hnali jste mě dopředu. Ze závodu jsem odstoupil ze 30. místa absolutně," řekl smutně Milan Engel.