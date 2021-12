Je to pro něho vlastně touto dobou již tradice, nebot poprvé na této rally startoval v roce 2015, kdy dojel čtvrtý mezi nováčky a třicátý celkově! To, co ho ale čeká v tomto ročníku, to je ještě větší výzva. Výzva, jak praví mnozí, pro největší drsňáky. Startuje totiž v kategorii Malle Moto.

To znamená, že jezdec absolvuje celý závod odkázaný jen sám na sebe, bez pomoci a zázemí týmu. Vše, od náhradních dílů, přes oblečení a hygienické potřeby, se mu musí vejít do jedné bedny, kterou mu převážejí z bivaku do bivaku pořadatelé. A co na Milana vlastně čeká?

Celá soutěž, která startuje i končí v Džiddě, začíná 1. a končí 14. ledna. Měří 8 372 km. Z toho je 4 258 km „speciálek“ , tedy rychlostních zkoušek. Ta první, podle které se určí startovní pořadí do dalších etap, čeká Milana na Nový rok a měří 19 km. A k ní potom ještě 636 km přejezdu. Fanoušci odvážného závodníka se severu Čech mu drží palce a přejí mu, aby ho jeho KTM 450 dovezla 14 ledna do cíle a třeba i na podium vítězů!