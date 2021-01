Po dni volna, který dakarští závodníci využili hlavně k odpočinku a regeneraci sil, přišla sedmá maratonská etapa. Ta měla pokračování v následné osmé etapě. Mezi oběma etapami neměli jezdci možnost čerpat v bivaku podporu týmů a jejich mechaniků, odkázaní byli jen na sebe a zázemí, které jim poskytl pořadatel.

Engel | Foto: ilustrační

Pro Milana Engela to rozhodně nebyly etapy šťastné. Začalo to v té sedmé, kdy se objevily technické problémy. „Přestalo mi to brát palivo ze zadní nádrže, odešlo relátko. Tak jsem to řešil s pomocí Davida Pabišky,“ řekl Milan po dojetí do cíle, ovšem s velkou ztrátou. „Abych vůbec dojel, musel jsem udělat takový baypass – natáhnout hadičku z přední nádrže do zadní. To samozřejmě stálo nějaký čas. Poradil jsem si, ale protrpěl jsem to. Jsem úplně vyřízený. Odešlo to asi na devadesátém kilometru a jel jsem jen na přední nádrže,“ popsal kritické momenty jablonecký borec. Několikrát zastavoval a hledal problém.