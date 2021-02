Přesto na vodu nechce zanevřít a ráda by se ještě k závodění vrátila. „Návrat bude hodně složitý. Každopádně všude a všem říkám, že nehodlám ohlásit konec kariéry doma z gauče. Na nějaké závody se prostě ještě musím podívat,“ má jasno sympatická rodačka z České Lípy, která letos v létě oslaví 35. narozeniny.

Jestli se nepletu, máte doma roční miminko. Jak zvládáte roli matky?

Musím říct, že to je docela zápřah. Ale snažím se, jak to jen jde. Všichni říkají, že na dětech je nejvíc poznat, jak stárneme. Je to pravda. Snažím se užívat si s malou každý den. Musím zaklepat, že kromě nežádoucích účinků po očkování, nebyla za celý rok nemocná. Za to jsem opravdu moc ráda. Baví mě to (úsměv).

V roce 2019 jste měla bojovat na mistrovství světa. O šampionát jste ale přišla právě díky těhotenství. To se vám to tedy pěkně sešlo, viďte?

Hlavně mě to hodně mrzelo. Víte, v mém věku se na mistrovství světa moc ženských nedostane. Dlouho jsem ten start zvažovala. Komunikovala jsem to i s olympijským lékařem. Nakonec jsem se ale rozhodla, že raději nepoletím a svou účast zruším. V době konání jsem byla na začátku druhého trimestru. Musím říct, že v den závodu na prsařské padesátce jsem si nedokázala představit, že bych byla na bloku a měla makat.

Během těhotenství jste uvedla, že s plaváním nechcete skončit. Plavání vám asi moc chybí…

Chybí mi moc. Přeci jen jsem v bazénu byla od pěti let. To už je pěkná doba. Bohužel do všeho teď vstoupila korona. Nemám se jak dostat do bazénu, návrat tak bude hodně složitý. Každopádně všude a všem říkám, že nehodlám ohlásit konec kariéry z gauče. Na nějaké závody se prostě ještě musím podívat.

Termín vašeho návratu je tedy jednoduchý, ne?

Přesně. Prostě hned, jak se otevřou bazény (smích).

Miminko se vám narodilo do poměrně smutné doby. Jak jste vůbec doma prožili loňský rok?

Na jednu stranu je tato doba opravdu šílená, ale na druhou stranu si zase říkám, že těhotenství přišlo v tu „správnou“ dobu. Kdybych stále plavala, byla bych většinu času někde mimo domov nebo i mimo republiku na soustředění. Jen bych se připravovala, nebyly by skoro žádné závody. Fitka jsou zavřená, takže i s klienty jsem se musela rozloučit s tím, že se uvidíme, až nám zase povolí trénovat. Když teď musíme být všichni vlastně zavření doma, tak se docela hodí mít malé miminko. Mám alespoň čas se mu naplno věnovat. Byli jsme tedy hodně doma, s kočárkem jsme brouzdali venku. Dost jsem pendlovala mezi Prahou a Českou Lípou, aby si malou taky pořádně užívali i rodiče.



Máte čas udržovat se v kondici, nebo jste opravdu maminka na plný úvazek?

Jsem maminka na plný úvazek a užívám si to. Samozřejmě, že to byl a stále někdy je opravdu pořádný zápřah. Když třeba malá začala brečet a já nevěděla proč. Samozřejmě bylo nespočet probdělých nocí. Ale malá bude jen jednou, proto se snažím si ji užívat opravdu na maximum. Tenhle čas už mi nikdo nevrátí. Vzhledem k tomu, že jsem momentálně na nižší váze než na začátku těhotenství, svou kondici zatím tolik neřeším.

Amatérský sport je kvůli opatřením úplně zastavený, plavání není výjimkou. Je to podle vás dobře? Hlavně dětí tímhle neskutečně trpí…

Myslím si, že tohle nebyl vůbec dobrý krok. Nikde jsem se doteď nedočetla, v jakých sportovních zařízeních byl někdy velký nárůst nakažených. V bazénu se v nějaké zemi dokonce dělala studie, že přímo při tréninku nákaza nehrozí, jelikož se těsně nad hladinou drží největší množství chloru. Funguje to tedy „jako desinfekce.“ Šlo by tak jen o menší omezení v šatnách. Ale kdo ví. Rozhodnutí zavřít sportoviště působí negativně na fyzickou, ale i psychickou stránku. Nejen u dětí, ale i u dospělých.



Všechny velké akce, včetně olympiády, se musely odložit. Když už se něco děje, je to bez diváků, v kurzu je pravidelné testování. Dokážete si sama sebe představit v téhle době jako vrcholovou plavkyni?

Představit si to dokážu, ale procházet bych si tím určitě nechtěla. Je to hrozně omezující, psychicky náročné, demotivující… Co se týká sportu, tak nevidím na téhle době nic moc pozitivního. Jsem momentálně opravdu ráda, že jsem na mateřské a tohle se mi vyhýbá.



Našla jste si během mateřské dovolené čas na nějakou novou zálibu, nebo koníček?

Vzhledem k tomu, že jsem máma na plný úvazek a většinu věcí s malou dělám doma já, tak není na nic jiného moc času. Manžel se prý bude více účastnit, až malá nabere trochu rozumu (úsměv). Minulý rok jsem si koupila šicí stroj. Myslela jsem si, že na to bude čas. To jsem ale byla pěkně bláhová. Tak snad někdy v budoucnu. Při karanténě jsem si ale začala přivydělávat u jedné přírodní firmy, která se mi zalíbila. Alespoň máme navíc nějaké peníze, když teď nemůžu s klienty do fitka. Tak alespoň mám maličkou zálibu.