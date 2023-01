Petr Johana, šéftrenér mládeže FK Baník Most-Souš: Bude to znít jako otřepaná fráze, ale v současné době stále aktuální, takže bych chtěl lidem popřát hlavně zdraví. Po sportovní stránce si přeji, aby se nám dařilo vychovávat mladé fotbalisty a obecně vést děti ke sportu.

Lucia Mikulčík, házenkářka DHK Baník Most: Hlavně si přeji mít zdravou rodinu a své blízké. Po sportovní stránce je toho docela dost před námi, každopádně velkým přáním bude opět zisk mistrovského titulu. Musíme se na pokračování sezony pořádně připravit.

Zdeněk Chládek, bývalý boxer, nyní trenér, Teplice: Všem do nového roku, včetně mé rodiny, přeji pevné zdraví, hodně štěstí a krom toho, aby jsme byli s Chladek boxing academy stále, tak úspěšní jako první rok a stále se posouvali mezi ty nejlepší. Moji svěřenci mají teď volnější program a příští rok je čeká pokračování sezóny, kde jsme prvním rokem v národní lize a v tabulce jsme na třetím místě z 52 týmů.

Roman Pal, silový trojbojař, Ústí nad Labem: Přál bych si abych byl zdrav já a má rodina s úsměvem na tváři. Zdraví, štěstí a moře lásky přeju i ostatním. Zdraví je pro sportovce základ, od toho se odvíjí výkonnost a forma. Pokud nejste fit, neuděláte nic, což vím z vlastní zkušenosti. Když vás před vrcholnou akcí zradí zdraví, je to pořádný pech.

Tomáš Šálek, profesionální boxer, Ústí nad Labem: Do nového roku si přeji hlavně zdraví, štěstí a lásku a taky úspěchy v novém roce. To přeji i všem ostatním.

Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem: Přání mám každý rok podobné. Přál bych si, abysme byli finančně stabilní, aby se nás partneři drželi. Rád bych zažil ještě velký úspěch a v budoucnu třeba postoupil v extralize mezi čtyřku. Mladým přeji, aby je volejbal bavil, aby se základna ještě rozšířila, třebaže v tomto ohledu si stěžovat rozhodně nemohu.

Jakub Důra, sportovní manažer BK ARMEX Děčín: Moje přání je hlavně zdraví všech blízkých. Ostatním přeji to samé. To je prostě nejpodstatnější.

Olga Roučková, čtyřnásobná účastnice Dakaru, Děčín: Mé přání bude skromné. Přála bych sobě, ale i všem lidem spoustu let v kruhu rodiny. Vždyť to je to nejcennější, co máme.

Liberecký kraj:

Radek Krajcigr, florbalista České Lípy: Jelikož jsme delší dobu nemocní a vánoční svátky jsme všichni strávili v posteli nemůžu si přát nic jiného, než aby se nám v roce 2023 vyhýbaly nemoci a abychom nový rok strávili ve zdraví.

Zdeněk Líbal, manažer HK Lokomotiva Česká Lípa: Přeji si, aby se svět uklidnil a byli jsme k sobě, jako lidstvo, více ohleduplní. Všem přeji lásku, zdraví, úspěch a štěstí.

Jakub Dlask, brankář futsalistů FTZS Liberec: Osobně bych v novém roce udělal státnice na vysoké škole. S týmem bych si znovu rád zahrál play-off. Všem čtenářům bych popřál hodně zdraví a poněkud klidnější rok. Po těžkých časech musí přijít období, kdy se nám bude dařit.

Ondřej Holeček, hrající předseda FK Slovan Hrádek nad Nisou: Především si přeji zdraví, bez něj nejde sportovat. Ostatním přeji nadšení a radost ze sportu, to bych každému přál.

Adam Pelta, manažer fotbalistů FC Pěnčín: Chceme, aby se A i B tým umístil v horní polovině tabulky svých soutěží. Přáli bychom si vyřešit zavlažování na hlavním hřišti. V plánu máme v průběhu června další nábor dětí. Přejeme si v novém roce také najít další trenéry pro mládež. A aby se nám taky podařilo nakoupit balóny pro všechna mládežnická mužstva.

Petr Zapletal, futsalista týmu Démoni Česká Lípa: Zdraví a smích na tváři pro mé nejbližší. Ostatním bych přál to samé. A ještě mám jedno přání. Chci, aby skončila ruská agrese na Ukrajině.

Jiří Vosecký, brankář SK Skalice u České Lípy: Já si přeji zdraví a trochu fotbalového štěstí. Ostatním přeji totéž a také mnoho pozitivních zážitků. Přeji všem, aby si užívali každého miniokamžiku svého života.

Filip Smutný, florbalista FBC Liberec: Do nového roku si přeji, abych se i nadále mohl věnovat tomu, co mě baví a dělá šťastným. Aby v mé blízkosti byli stále lidé, kteří mě mají rádi, ve všem mě plně podporují a pomáhají mi. Jít sebevědomě za svými sny a nebát se dělat odvážná rozhodnutí. Ostatním přeji, aby do nového roku vykročili tou správnou nohou! Zdraví a štěstí ať je jim nablízku, stejně jako lidé, se kterými je jim dobře. Umět se radovat a neztrácet naději. A mír!

Petra Weber, rozená Chocová, českolipská plavkyně, mistryně Evropy: Já si přeju hlavně hodně zdraví pro celou rodinu a zjednodušeně, aby ten nadcházející rok byl ve všem o něco lepší, než byl ten poslední. To přeju taky samozřejmě všem ostatním. Čili více zdraví, více štěstí a lásky, méně starostí a stresu, více peněz a úsměvu na rtech.