Před velmi početnou diváckou kulisou se jabloneckým florbalistům nepodařilo prolomit letošní prokletí MSH Jablonec. Během charitativního zápasu s T.K.S. Turnov prohráli v prodloužení 6:7.

Florbal Jablonec - Turnov | Video: Josef Březina

První třetina přitom vypadala pro Jablonecké slibně. Skóre zápasu sice otevřel Turnov, kdy po chybě domácího Jarolímka na soupeřově polovině trestal Šimon Janoušek. Lukáš Jarolímek naštěstí pro domácí svou chybu brzy napravil a nekompromisní střelou srovnal v 11. minutě zápasu na 1:1. Minutu poté zvyšoval na 2:1 pro Jablonec Jakub Horník po nahrávce Tomáše Urbana. V čase 14:04 bylo ovšem znovu vyrovnáno. Svým prvním gólem v utkání na sebe upozornil turnovský Jaroslav Šmída. Zápas byl velmi vyrovnaný a diváci mohli vidět mnoho osobních soubojů. První třetina nakonec přeci jen skončila těsným vedením domácích. V čase 18:09 se prosadil Filip Kapitán. Do šaten se šlo tedy za stavu 3:2 pro domácí tým.

Přestávkový program byl emotivní. Veškerý výtěžek ze vstupného na toto regionální derby bylo věnováno na pomoc malému Vojtíškovi z Jablonce. Ten se narodil se smutnou diagnózou rozštěpu páteře a moderátor o přestávce vyzýval diváky ke sdílení aktuální sbírky na pomoc Vojtovi rodině.

Těžko říci, jaký recept naordinoval trenér Turnova hostům v kabině, ale k nevoli domácího publika vyzněla druhá třetina jednoznačně pro soupeře. Jablonec ztratil energii v soubojích a Turnov postupně navyšoval skóre. Nejprve v čase 9:34 vyrovnal svým druhým gólem v utkání Šmída. Ve 14. minutě zápasu otočil skóre zápasu Maršík. Studenou sprchu pro domácí zařídil před přestávkou Jaroslav Šmída, který dovršil hattrick. Do šaten se tak šlo za stavu 3:5 pro T.K.S. Turnov.

Po přestávce ovšem přišel na palubovku jiný tým Jablonce. Hráči se přestali rozhodovat, zda do souboje půjdou či nikoliv a bylo vidět, že toto utkání nechtějí vzdát. Minutu a půl po zahájení třetí třetiny snížil Tomáš Urban. Hned dvě minuty na to to byl opět Urban, který vyrovnal skóre zápasu na 5:5 a do té doby dokonalý obrat završil v čase 44:38 domácí Semih Pehlivan.

Domácí fanoušci byli ve varu a hnali Jablonec za vítězstvím v zápase. K vidění bylo několik dalších gólovek Jablonce, ale skóre se domácím již nepodařilo navýšit. Hráči Turnova postupně vyrovnali hru a v čase 53:49 bylo opět srovnáno po gólu Šimona Janouška. Do konce normální hrací doby se již žádnému hráči prosadit nepodařilo a tak šel zápas do prodloužení.

Prodloužení se hraje 5 minut 3 na 3 systémem náhlé smrti. Bohaté zkušenosti s touto disciplínou mají zejména hráči Florbal Jablonec. Letos to byl již pátý zápas Jablonce, který skončil v normální hrací době remízou. Bohužel, zkušenosti nedokázal Jablonec přetavit ve vítězství ani tentokrát, protože drobné zaváhání potrestal v čase 62:16 turnovský Reczai a domácí celek tak ani na popáté nedokázal v prodloužení urvat vítězství na svoji stranu.

Největší absolutorium v tomto zápase zaslouží publikum. Jejich finanční příspěvky dosáhly celkové neuvěřitelné výše 24 485 Kč. Závěr utkání byl tedy vítězstvím pro všechny zúčastněné. Maminka Aneta přímo na ploše všem dárcům osobně poděkovala a v Městské sportovní hale Jablonec v tu chvíli nebyl nikdo, kdo by se ubránil dojetí.

Florbal Jablonec - T.K.S. Turnov 6:7pp (3:2, 0:3, 3:1, 0:1)

branky: 11. Lukáš Jarolímek, 12. Jakub Horník, 19. Filip Kapitán, 42. Tomáš Urban, 44. Tomáš Urban, 45. Semih Pehlivan - 9. Šimon Janoušek, 15. Jaroslav Šmída, 30. Jaroslav Šmída, 34. Lukáš Maršík, 38. Jaroslav Šmída, 54. Šimon Janoušek, 63. Dominik Reczai;

rozhodčí: Jakub Mauer - Marek Pohunek;

vyloučení: 1:0; využití: 0:0;

diváků: 152;

zásahy brankářů: Daniel Kupec 19 - Petr Suchomel 22