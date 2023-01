"Jsme rádi, že v pátek 27. 1. zahájíme ve skiareálu Filip provoz. Lyžařský vlek bude v provozu od 14 do 20 hodin. A v provozu bude i přírodní sáňkařská dráha. Na ní se zájemci mohou svést už od 9.30 až do 16 hodin. Od soboty 28.1. bude lyžařský vlek od 8.20 do 20.00 a přírodní sáňkařská dráha od 9.30 do 16.00 hodin. K zapůjčení nabízíme klasické turistické saně nebo unikátní sportovní saně JK SPEED 127 vlastní patentované výroby," zve provozovatel Jan Kohoutek.