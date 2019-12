„Na závěr roku vždycky připravujeme pro rodiče i veřejnost akademii, na které jim ukážeme závodní sestavy a všechna vystoupení, která děvčata během roku měla. A letos jsme měli ještě další velký důvod k prezentaci naší činnosti. Náš klub letos slaví pětadvacet let,“ uvedla k akci Jana Boučková, srdce a mozek klubu jejího jména.

Vznikl pod jejím vedením v Železném Brodě už před čtvrtstoletím. Dostal její jméno a cvičily v něm hlavně ženy. Klub se ale stále vyvíjí a stále se mu daří posouvat se vpřed a zlepšovat se v oblasti nabízených služeb. Kdysi začínala Jana hlavně se cvičením aerobiku, ale dnes už je program jejího klubu daleko bohatší. „Není to už jen o sportovním aerobiku, ale také o dalších pohybových aktivitách. Smyslem mé práce a práce těch, kteří mi pomáhají je, aby sportovalo co nejvíce dětí i dospělých. Ne každý musí vyhrávat závody a soutěže. Kdo na to nemá, tak nezávodí. A mně těší, že má i přesto sport rád, že se rád hýbe alespoň tak, jak mu to jeho předpoklady dovolí,“ zdůraznila hlavní cíl své práce zkušená cvičitelka a bývalá závodnice ve sportovním aerobiku.

Na parketu sokolovny se střídaly děti na žíněnkách, malé slečny se pochlubily se svými závodními sestavami a ty nejzkušenější zazářily ve skladbách, se kterými sbíraly medaile a ocenění. A právě z nich, které už studují na středních školách, si Jana kolem sebe vytvořila další pomocnice. Věnují se těm menším, pomáhají při tréninku. „Jsem ráda, že jim předávají to, co jsem je naučila já nebo jejich trenérky. Snažím se umožnit jim další vzdělávání v tomto oboru,“ uvedla Jana.

A shánět finance na vzdělávání a hlavně činnost klubu není jednoduché. Přesto ho navštěvuje už přes pět set dětí. A chodí i dospělí.