„Připravuje se obnova vyhřívání hlavního trávníku. Pod ním se musí v této době stále topit, dlouhodobě udržovat a to je finančně velmi náročné. Není možné ho nechat zmrznout a pak zase uvést do provozu. Vyhřívání musí být zapnuté stále. A to se pak jedná o milionové náklady za rok jen na tuto činnost,“ uvedl Adam Pelta junior. A taky bude potřeba hledat další sponzory a upevňovat vztahy s těmi, kteří zůstali. „Díky covidu mají starosti sami se sebou a se svými firmami. Je to pro ně také těžká doba. Noví sponzoři se hledají těžko. Snažíme se udržet stávající,“ má jasno manažer jablonecké rezervy a FC Pěnčín a také Fotbalové akademie mládeže.

Na těchto postech pracuje už rok. A s jakými dojmy? „Jsem stále ještě mladý. Slovo manažer zní vznešeně. Je to spíše post úředníka. Ale stále více se už věnuji činnosti marketingové a s ní spojené manažerské. B tým a FC Pěnčín jsem stabilizoval. Proto se nyní věnuji i jiným obchodním aktivitám. Snažím se klubu přinést co nejvíc. To je takový můj cíl. Můj, respektive náš cíl je pořád stejný. Udržet v Jablonci fotbal na vysoké úrovni. Fotbal je hlavně o penězích. Když budou peníze, budou dobří hráči. A bez dobrých hráčů ligu hrát nejde. Zájem o dobré hráče je ale ze strany ambiciózních klubů velký. Takže šanci určitě mají. Je to o tom, který klub nabídne víc. Ale svoji roli hrají i vztahy a podmínky. Výhodou jabloneckého klubu je to, že je rodinný. A že město je krásné a nabízí kvalitní podmínky nejen pro fotbal, ale i bydlení. Domácí hráče máme v týmu tři, čtyři. A to je úspěch. Ostatní dojíždějí. Máme nevýhodu, že je jablonecký okres malý. Je v něm málo dětí. A ty mají bohatou nabídku sportů. Jsme sportovní město, o tom není pochyb. Je tady 52 spolků,“ řekl k dění v klubu Pelta junior.