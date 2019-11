První třetina začala z obou stran velmi aktivně. Domácí se tlačili do brány a snažili se zaskočit soupeře. První gól zápasu se podařilo v páté minutě vstřelit Bartošovi, který se jako první dokázal zorientovat v brankovišti a pohotově dorazil míček do brány.

V tu chvíli ale nastal drobný výpadek, kterého využili hosté a po deseti minutách hry už to bylo 2:1 pro hosty. Jablonec však, i přes tlak hostů, dokázal po brance Hujera rozjásat domácí fanoušky. O minutu později bylo ale po individuální chybě opět vyrovnáno. Ani přesilová hra domácích nepřinesla žádné ovoce. Naopak do konce třetiny stačili hosté opět skórovat. A tak oba týmy odcházely do šaten za stavu 2:4.

Druhá třetina začala ještě ve vyšším tempu než ta druhá. Oba týmy nevypustily jediný souboj. Po přečíslení 3 na 2 vyzval Král Jarolímka, který se nemýlil a už to bylo pouze o jednu branku. Hosté ale dokázali opět využít drobné nekompaktnosti v obraně a na tabuli svítil stav 3:5.

Skóre však nemělo dlouhého trvání. Nejprve se po ukázkové přihrávce Havla prosadil Daníček a poté využil přesilovku Král. Poslední pětiminutovka třetiny se ale domácím příliš nepovedla. Po přesné střele rozjásal hostující fanoušky Szabo, který sám o tři minuty později využil početní výhodu.

Poslední dvacetiminutovka začala téměř stejně jako ta předešlá. Svým desátým gólem v sezóně se prosadil opět Jarolímek.

V nadcházejících minutách muži nejprve dokázali přežít přesilovku hostů a poté získat přesilovku svou. V té domácí, po velké chybě Daníčka, dokázal gólman Maňák několikrát zachránit. Daníček ale dokázal v posledních vteřinách přesilovky před brankou svou chybu odčinit a bylo vyrovnáno. Poslední minuty zápasu byly opravdu vyrovnané.

Body brali Liberečtí

Naději na bod ale dokázal šest vteřin před koncem domácím zhatit Špak.

Po opravdu vyrovnaném a bojovném zápase tak odchazí domácí bez jediného bodu. „Během utkání se o přestávce střetly naše kategorie elévů a mladších žáků, proti stejným kategoriím v dresu Pantherů. Děkujeme všem rodičům a dětem za úžasnou reprezentaci,“ doplnil zajímavost jablonecký Jakub Daníček.

Další domácí zápas čeká Jablonecké 30. listopadu. Od 17.30 vyzvou v dalším pojdeštědském derby B tým FBC Liberec. Ten během sezony dokázali porazit 6:5.