Tak už se snad konečně blýská na lepší časy a sport ožije na plné obrátky. A těší se na to mládežníci ve všech sportovních odvětvích, i ve Sportovním klubu FLORBAL JABLONEC. Ten má za sebou složité období v návaznosti na nařízené restrikce v oblasti sportu a výchovy mládeže obecně. Jakým způsobem se s danou situací klub vypořádal a jaké změny pro florbalisty nastaly přiblížil předseda klubu Tomáš Beran.

Vyjma profesionálního sportu bylo sportování výrazně omezeno. Jak moc se vás situace dotkla?

Ve florbalovém prostředí se hrála pouze nejvyšší soutěž mužů a žen. Florbal je samozřejmě halový sport, a tak nás v tomto ohledu výrazně ochromilo uzavření vnitřních sportovišť.

Vy jste trénovali v jablonecké Městské hale, která byla nadlouho uzavřená…

Zřízením očkovacího centra v jablonecké Městské sportovní hale, kde jsme při běžném režimu významným nájemcem, naši situaci příliš nezlepšilo. To není stížnost, ale pouze popisuji stav. Všechny sporty na tom byly podobně a pevně doufám, že plošné ataky vůči sportovní veřejnosti jsou již za námi.

Bude mít tedy nucená pauza ve vašem klubu nějaké konkrétní následky?

Naše hlavní aktivita je výchova mládeže a to jak po sportovní tak osobnostní stránce. Můj názor na celou situaci je takový, že nastalá situace se výrazně dotkla zdravé výchovy dětí. Všichni víme, jak to bylo se vzděláním a sportováním za poslední měsíce. Nebojím se tvrdit, že naše vláda hodila děti přes palubu. Samozřejmě, že následky nejdou vyčíslit jako v často omílaném průmyslu.

Jaké máte před s sebou úkoly do dalšího období?A to je ten problém. Před námi je nyní výzva dostat děti zpět do formy a na nápravě budeme pracovat dlouhodobě. Konkrétně jsme zaznamenali nižší docházku na tréninky. Podle zpráv z jiných klubů je to ovšem všude podobné.

Myslíte, že se jedná o setrvalý stav nebo pouze přechodný jev?

V tomto směru jsem optimista a věřím, že se počty sportujících dětí budou zvyšovat. Rodiče to měli v květnu a červnu složité. Neustálé změny, start školní docházky, návrat do zaměstnání, testy, prohlášení a podobně. Výsledkem bylo méně dětí na tréninku. Stále věřím, že pozitivní emoce, které děti prožijí na hřišti jsou velkým lákadlem a motivací k opuštění on-line světa.

Čím jste se poslední měsíce zabývali?

V době uzavření sportovišť jsme organizovali on-line tréninky a různé výzvy.

Co znamená konkrétně slovo výzva ve florbale?

Proběhla například švihadlová výzva či plnění úkolů zahrnující například pomoc rodičům v domácnosti. Dále jsme získaný čas využili na zlepšení klubové organizace.

Co si lze představit pod pojmem zlepšení klubové organizace?

Mimo jiné jsme si definovali klubové hodnoty, kterými se chceme dlouhodobě řídit. Na první místo u mládežnických kategorií klademe radost. Děti by se měli sportem primárně bavit.

Máte ještě další novinky?Mezi zajímavé novinky patří též zavedení Klubového informačního systému, členské sekce. Veškerá členská evidence probíhá on-line a věřím, že i pro rodiče je to příjemné zlepšení a usnadnění komunikace.

Jaké jsou aktuální florbalové aktivity vašeho klubu?

V polovině srpna proběhlo soustředění v Jičíně, kterého se zúčastnilo cca padesát dětí. Aktuálně všechny naše kategorie trénují podle prázdninového rozpisu. S očekáváním vyhlížíme znovuotevření Městské sportovní haly, které je plánované na 1. září. Pak bude platit nový tréninkový rozpis.

Co nabízíte novým zájemcům o florbal?

Organizujeme sportovní tréninky s cílem vychovat komplexního sportovce. Náš klub nabízí možnost trénovat jak na elitní, tak hobby úrovni. Své pravé místo si tedy u nás najde každý.

Musí se předem přihlásit?

Tréninky jsou volně přístupné. Stačí si pouze vyhledat místo a čas podle věku a dorazit na trénink. Veškeré informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.florbaljablonec.cz

Co byste vzkázal rodičům, kteří na začátku školního roku hledají pro své ratolesti různé kroužky a aktivity?

Pokud nějaký rodič dočetl rozhovor až sem, tak si dovolím apelovat, aby dal své děti na nějaký sport. Potřebují to, jako nikdy před tím. Když zvolí ten náš klub, budu se těšit na osobní setkání.