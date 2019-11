Starší žáci zavítali na turnovskou palubovku. Jejich soupeřem byl kromě domácího TJ Turnov, také tým z Loun a z Chomutova. Hned s nástupem prvních minut se v prvním zápase dopustili několika hrubých chyb, které soupeř okamžitě potrestal.

Za stavu 3:0 pro domácí hráče ale zahodili ostych a začali hrát domluvenou hru. "Po chvíli jsme vstřelili branku, ale soupeř stav ihned opět navýšil. Poločas byl tedy 4:1 pro turnovské borce. Ve druhém poločase jsme měli stejně jako v prvním několik gólových příležitostí, avšak vše končilo mimo branku nebo v rukavicích brankářky domácích. Když už to vypadalo, že branka nepadne ani na jedné straně, obtočil se náš hráč kolem turnovského obránce a zkorigoval stav na konečných 4:2," popsal vývoj zápasu trenér Tomáš Fabián.

Po řádném rozboru prvního zápasu se Koberovští vrhli na tým TJ Lokomotiva Louny. Tento tým byl však zatím nad jejich síly a zcela zaslouženě vyhrál 10 ku 0. Po druhém zápase bylo vidět na hráčích lehké zklamání, avšak všichni jsme se těšili, co přinese třetí match tohoto dne. Soupeřem byl Florbal Chomutov Domeček.

Již po dvou odehraných minutách jsme otevřeli skóre zápasu, soupeř však po chvíli srovnal a hned vzápětí přidal branku a stav se otočil ve prospěch chomutovského soka. V tomto zápase bylo od počátku vidět, že Koberovští chtějí vyhrát a na hřišti byla jejich snaha vidět. Není tedy divu, že stav 2:1 pro Chomutov trval pouze minutu.

"Po rychlé, útočné akci jsme srovnali a celý tým Koberov byl ,,na koni". Na hřišti to bylo také vidět na sebevědomí hráčů. V 11. minutě prvního poločasu jsme dokonce vstřelili i třetí branku a soupeř to začal velmi špatně, hlavně psychicky, nést. Na hřišti se tedy i přiostřilo a po pár vyloučeních na obou stranách jsme to byli my, kdo navyšoval skóre a to už dokonce na 2:5. Tento stav nás však velmi ukonejšil a přestali jsme hrát," okomentoval vývoj utkání trenér Fabián.

Nesoustředěnosti soupeř využil v podobě dvou branek a opět bylo o co hrát. Po dalších dech beroucích zákrocích koberovské gólmanky stále drželi náskok jedné branky a trpělivě čekali na vhodnou příležitost soupeře ještě alespoň jednou gólově udeřit. "Příležitosti jsme šli naproti a soupeři jsme ještě jednu ,,uklidňující" branku vstřelili," řekl kouč.

I když soupeř ještě chvíli před konečným hvizdem ztenčil náskok Koberov na rozdíl jedné branky, konečný stav 5:6 už hráči uhájili a družina Tomáše Fabiána a Adél Procházkové se mohla radovat z historicky prvních tří bodů v kategorii staršího žactva.

Sestava: Natalie Drobná - Lukáš Fiala, Ondřej Hanzl, Miroslav Kovář, Natálie Švitorková, Bohdan Pachomov, Štěpánka Kočí, Jan Honza Sochor, Šimon Brožek, Jakub Mareš, Matěj Hlavnička, Daniel Šmíd, Ondřej Vírava, Šimon Mikez, Ondřej Neuschl