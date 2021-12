„Už teď řešíme jak rozšířit tréninkové kapacity. Nechceme se dostat do situace, že budeme muset zájemceo florbal odmítat,“ říká předseda klubu a manažer v jedné osobě Tomáš Beran.

Jak hodnotit letošní sezónu?

Letošní florbalové sezóna je dotčena různými hygienickými opatřeními, přesto jsou florbalisté rádi, že po dlouhé pauze mohou opět nastupovat k soutěžním utkáním. Dobře je to zejména u dětských kategorií.

Přicházejí i po té dlouhé pauze noví zájemci?

Klub Florbal Jablonec eviduje od září přes 70 nových členů a většina z nich již měla možnost zahájit svoji kariéru i v soutěžním dresu.

Které věkové kategorie se o florbal zajímají?

Velmi nás těší zvýšený zájem o florbal v nejmladších kategoriích. Již před covidem bylo složité děti odtrhnout od silně návykového on-line prostředí. A pak jsme je, jako společnost, na více než rok nuceně před obrazovky posadili. Děti si zaslouží zažít emoce při vstřelení gólu či jiného úspěchu.Trénujete v jablonecké sokolovně.

Máte dostatek trenérů na tolik dětí?

Řešíme jak rozšířit tréninkové kapacity. Nechceme se dostat do situace, že budeme muset zájemce o florbal odmítat. Podařilo se nám rozšířit trenérský tým a nyní je to o kapacitách tělocvičen.

Nabízí Jablonec dostatek prostor pro trénink?

Jablonec je specifický v tom, že trpí nedostatečnou kapacitou vnitřních tréninkových prostor, kde se dá hrát kolektivní sport ve větším počtu. Tento problém je navíc umocněný horšími klimatickým podmínkami, a tak situaci v zimním období zhoršují i tradičně venkovní sporty, které se musí na nějaký čas přesunout dovnitř. Aktuálně náš klub využívá ve velkém jabloneckou Sokolovnu blízko zimního stadionu. Budova prochází postupně rekonstrukcí a díky tomu máme velmi dobré tréninkové zázemí pro naši mládež. Též si vážím dobrých vztahů s TJ Sokol Jablonec a věřím, že spolupráce budei nadále nadstandardní.

Příprava probíhá i v městské sportovní hale…

Ano. Dalším hojně užívaným sportovištěm je samozřejmě městská sportovní hala. Zde již potřebuje trénovat naše mládež od starší žáků výše, vzhledem k potřebě větší tréninkové plochy. Zde trochu bojujeme se skutečností, že standardní florbalové hřiště měří 40x20 m a hala Jablonec je jediné sportoviště na území města, které tyto rozměry nabízí. Tuto plochu navíc dostaneme v této hale pouze spojením tří dílčích kurtů.

Takže se dá říct,že hala je stále plná florbalistů.

Zabíráme poměrně velkou kapacitu haly. Výsledkem je pak přetlak zájmu různých sportů v lukrativních, odpoledních časech.

Jak vidíte řešení nedostatku tréninkových ploch?

Jsem přesvědčený, že další tréninková hala či větší tělocvična v Jablonci je ve střednědobém horizontu potřeba ačkoliv plně chápu, že již dosluhuje několik současných pilířů sportovní infrastruktury města. Problém je to složitější, ale asi ho nevyřeší nic jiného, než dobrá koncepce, kvalitní projekty a finance.

Zaměřujete se hlavně na mládež. U toho zůstanete?

Navzdory některým překážkám neplánujeme opouštět hlavní cíl našeho klubu a to je navyšování členské základny v mládežnických kategoriích. Všechny dílčí kroky, které v klubu uděláme budou na tento cíl navazovat. Máme skvělou mládež a věříme, že do budoucna můžeme ještě lepší.

Bez obětavých nadšenců a zkušených trenérů by mládež u vás takové dobré podmínky k přípravě mít nemohla.

To zcela určitě. Velké díky patří všem trenérům a aktivním rodičům, kteří nám s organizací pomáhají. Bez jejich práce by to nešlo a já si toho opravdu velmi vážím. Přeji všem pokud možno klidný konec roku a hlavně pevné zdraví.