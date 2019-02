Jablonec n. Nisou – V tanvaldské hale se utkali dorostenci v zápasech II. florbalové ligy. „ Je to dlouhodobá soutěž a každý účastník pořádá několikrát turnaj během sezóny. Účastní se vždycky pět týmů a každý si zahraje dva zápasy,“ uvedl k florbalové akci Lukáš Javůrek, šéftrenér mládeže florbalového klubu 1. FBK Jablonec.

Na palubovce haly si změřili síly hráči z Ústí nad Labem, Loun, Jablonce, Teplic a Semily. Jablonečtí byli před turnajem druzí v tabulce a namířeno mají na nejvyšší pozici. „V tabulce mají naši kluci dobré postavení, ale chyby dělají a mají se stále co učit. O pořadí rozhoduje skóre, teď už bychom měli být na prvním místě, “ řekl Lukáš Javůrek k výkonu svých svěřenců.

Těm předává zkušenosti společně s trenérem Michalem Králem. Mužstvo trénuje dvakrát v týdnu, ale, jak říká šéftrenér, dobré by pro ně bylo i třikrát. „Někdy málo běhají, hlavně, když nemají balón. Nepodívají se, než přihrajou, málo na sebe při zápase mluví, což je hodně důležité. A pak také musejí víc střílet,“ vyjmenoval kouč rady, které opakovaně svým svěřencům oba trenéři připomínají. Těší ho ale, že kluci mají o florbal zájem a že v týmu aktuálně mají trenéři k dispozici sedmnáct hráčů.

Kdyby se jabloneckým dorostencům podařilo vyhrát dorosteneckou ligu, čeká je postup do vyšší, celostátní soutěže. „Tam už by to bylo zajímavější, hráli bychom s těžšími soupeři. Postup se dá odmítnout. Záleží na tom, kolik lidí budeme mít v dalším roce k dispozici v dané kategorii. Podle toho se rozhodneme. Chceme ale, aby kluci co nejvíce vyhrávali a samozřejmě postoupili. Musíme vědět, že na vyšší soutěž budeme mít dostatek hráčů,“ dodal Lukáš Javůrek.

Sezóna florbalistů ještě nekončí. Dorostenecká liga pokračuje až do května. Účastníky čekají ještě dva turnaje.