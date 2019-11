Jak vidí derby s Libercem a sezónu kapitán jabloneckých florbalistů Marek Čeřovský z týmu Florbal Jablonec?

Marku, sezona 2019/2020 s sebou přinesla velké změny ve fungování elitního týmu mužů. Mohl byste nám tyto změny přiblížit? Co všechno se touto sezonou mění?

Hlavní změnou je především generační obměna týmu. Tuto sezonu se snažíme do A týmu začlenit co největší počet našich juniorů a to i těch, kteří ještě mohou hrát v juniorskou ligu příští rok. Spolu s postupem do divize bylo nutné vyřešit post trenéra, kterého se ujal bývalý hráč a současný místopředseda klubu – Lukáš Javůrek.

Do kádru se zapracovává spousta mladých juniorů, na kterých by měl klub do budoucna stavět. Jak se tento proces zatím jeví vám, jako kapitánovi?

Jeví se mi jako nutnost a krok správným směrem. Zapojení tolika juniorů vyvedlo mužský tým ze zajetých kolejí - v dobrém slova smyslu. Tréninky mají mnohem větší tempo, mladí se nestraní, netvoří se žádné skupinky. Starší kluky, mezi které se rozhodně neřadím, to nutí přidat a dodává jim to nový impuls do hry a tréninku. Budování týmu je pořád ve vývoji, ale cítím, že se jde správnou cestou.

Máme za sebou skoro polovinu základní části divize. Jak bystem zhodnotil dosavadní průběh sezony z výsledkového hlediska i z hlediska předváděné hry a celkového herního projevu?

Z výsledkového hlediska už to tak vesele nevidím. Když se kdokoli podívá na tabulku, vidí, že je to špatné. Rozhodně to není pozice, kde bych náš tým očekával. Dalo se tušit, že přechod do vyšší soutěže nebude snadný, ale myslím že naše pozice by měla být jinde. Nelze to omlouvat tím, že zapojujeme juniory a hrajeme vyšší ligu. Je to o přístupu každého jednotlivce, jedině když bude u všech 100%, bude tým fungovat jak má a výsledkově stoupat. Věřím, že herní projev zhodnotí diváci sami na domácích zápasech, čímž bych je chtěl srdečně pozvat na naše další utkání. Hrát před domácími diváky, kteří jsou navíc slyšet, týmu obrovsky přidává. Hlavně pro mladý kluky to jsou zážitky, které je motivují do další práce.

V listopadu vás čeká domácí zápas proti FBC PANTHERS LIBEREC, dosavadnímu lídrovi tabulky. Co očekáváte od tohoto zápasu?

Myslím, že by to mohl být divácky jeden z nejhezčích zápasů v Jablonci. O přestávce proběhne dokonce přátelský zápas mezi přípravkami obou klubů. Očekávám florbal v maximálním tempu a odhodlání. Letos jsem Panthery hrát neviděl, ale dávají v zápasech běžně přes 10 gólů na zápas. Mají zkušený tým s vysokou technickou úrovní. Bude to velká zkouška pro naši obranu. Byl bych rád, kdyby se nám dařilo zastavovat jejich smrtící brejky. Nechci, aby se Pantheři zabydleli u nás v pásmu, stačí, že se nám tu v lesích zabydlela puma. Doufám, že na ně najdeme recept, urveme nějaké body a diváci nebudou litovat, že vážili cestu. V tomto zápase budeme diváky velmi potřebovat. Proslýchá se, že Liberečtí vypraví početnou delegaci příznivců kočkovitých šelem. Byla by škoda, kdyby si v naší krásné hale připadali jako doma.

Kde vidíte Jablonec na konci sezony?

Na konci sezony vidím Jablonecký A tým zachráněný v divizní soutěži. Pro příští sezonu mnohem zkušenější a silnější.