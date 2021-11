Na elitní tým mužů Florbal Jablonec čekal atraktivní zápas. V Jilemnici se utkali s týmem SCC Semily. Jedná se o jejich přímého konkurenta v boji o udržení v divizní soutěži. Pro oba celky to byl tedy nejdůležitější zápas dosavadního průběhu sezóny.

Florbal klub Jablonec | Foto: ilustrační



I přes vlažný vstup do zápasu to byl tým jabloneckých, který šel do vedení. V osmnácté minutě se po individuální akci prosadil kapitán hostů Marek Čeřovský. Tým Semil však na inkasovanou branku dokázal bleskově odpovědět. Navíc deset vteřin před koncem první třetiny se domácímu celku podařilo po nedůrazu jabloneckých před vlastní brankou skóre obrátit. Do šaten se tedy šlo za stavu 2:1 pro domácí.