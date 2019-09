Metrostav cyklo handy maraton startoval v Praze. Trasa byla dlouhá 2222 kilometrů napříč Českou republikou. Účastníci museli projet předem stanovené úseky a naopak vyhnout se těm zakázaným, po kterých jet nesměli.

„Jeli jsme to tři dny a necelých dvanáct hodin. Náš tým byl osmičlenný. Jeden v týmu musí být vždy handicapovaný. Už třetím rokem s námi jezdí Martin Hybner. Sportovec , který má vysokou stehenní amputaci. Handicapy můžou být různé. Ve startovní poli najdete různé druhy handicapu, amputáře, paraplegiky i nevidomé,“ vysvětlil Filip Štupl.

Martin Hybner má amputovanou nohu. Na kole nepoužíval protézu. Celou trasu šlapal pouze jednou nohu. „Kloubouk dolů před jeho výkonem. Jeho postižení je náročné i na rovnováhu a stabilitu. V podmínkách je, že handicapovaný musí ujet minimálně sto kilometrů. Tým má svoji strategii, na jaké úseky ho nasadí, jaké si on vybere. Martin s námi zvládal i náročné kopce,“ popsal průběh závodu Filip a pokračoval: „Z hlediska logistiky už máme se závodem zkušenosti a poslední dva, tři ročníky probíhají v pohodě. Víme, do čeho jdeme a umíme si trasu naplánovat. Stresy na začátku, kdy člověk neví, co ho v prvním startu čeká, už odpadly,“ uvedl Filip, který je také organizátorem a kapitánem tohoto týmu.

Letošní ročník byl podle něho exkluzivní díky jedné novince. Účastníci musí každoročně projet několika stanovenými body. „Letos se tyto povinné úseky jely po cyklostezkách. Díky nim se člověk dostal na místa, o kterých ani nevěděl, že tam nějaká cyklostezka vede. Ale ty cyklostezky nebyly jen asfaltové, vedly náročným terénem, přes kameny, kořeny, jeli jsme i bahnem. Byla důležitá správná strategie, jaké kolo zvolit, jestli silniční nebo horské. My měli pouze a stále to jedno. Naši Skládačku.“ popsal letošní novinku Filip.

Každý tým má také svého patrona, kterým je člověk aktuálně po úraze nebo nemoci a pro něho jede. A dělá pro něj ještě jiné aktivity, kterými mu chce pomoci vrátit se do života. Také proto ještě následuje po tomto maratonu zážitkový víkend, na kterém se sejdou jezdci s patrony, aby spolu strávili příjemné chvíle. I Jablonečtí měli svého patrona. Byl jím Štěpánek Kříž, desetiletý chlapec, u kterého se v osmi měsících objevila negativní reakce na hexa vakcínu. A zůstal mentálně postižený.

„Není na tom dobře. A právě pro něho podnikáme všechny tyto aktivity. Chceme mu pomoct získat co nejvíce finančních prostředků pro velmi specifické rehabilitační pobyty. Třítýdenní stojí devadesát tisíc i více. Jsou finančně velmi náročné a pojišťovny je nehradí. Žádáme proto také o granty, oslovujeme firmy, různé společnosti a organizace, “ vysvětlil záměr jabloneckých Skládaček jejich představitel.

Jablonečtí borci zvládli náročný maraton bez problémů a zranění. Zrealizovali tak další svoji dobrou myšlenku, udělali další dobrý skutek, kterých už mají za dobu své existence na kontě mnoho. „To všechno samozřejmě děláme ve svém volném čase. Veřejnost se může přijít podívat nebo se i zúčastnit v sobotu 21. září další takové pod názvem Up Hill Run Dobrá Voda. Jedná se o výběh na jabloneckou sjezdovku Dobrá Voda. Akce je spojená tentokrát se smrtelným, nevyléčitelným onemocněním nazvaným cystická fibróza. Pacientům s touto diagnózou se velmi špatně dýchá. A ten, kdo si vyběhne Dobrou Vodu, se alespoň na chvíli bude cítit stejně. Nahoře se mu bude ztěžka dýchat,“ vysvětlil motto další akce Filip Štupl a dodal, že více informací o dobré věci najde každý, kdo chce pomoci na www.uphilrun.cz, nebo na webových stránkách www.skladacky2015.cz.